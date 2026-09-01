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"No sé cuándo ni si me voy a curar": el preocupante mensaje de Denisse González tras su segunda internación

La influencer atraviesa un complejo cuadro de salud que le aporta incertidumbre a su vida cotidiana. Mientras se encuentra en evaluación, tomó la decisión de retomar su rutina.

La exparticipante de Gran Hermano se mostró cautelosa y reconoció la incertidumbre que atraviesa su cuadro clínico.

La exparticipante de Gran Hermano se mostró cautelosa y reconoció la incertidumbre que atraviesa su cuadro clínico.

Denisse González compartió una nueva actualización sobre su estado de salud a través de sus historias de Instagram, días después de haber recibido el alta de su segunda internación de urgencia por una fuerte baja de plaquetas. La exparticipante de Gran Hermano se mostró cautelosa y reconoció la incertidumbre que atraviesa su cuadro clínico de una manera que impactó a sus seguidores.

El exfutbolista comentó que invitará a su expareja a su cumpleaños.
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"Quería contarles que hoy el resultado fue bueno, pero soy consciente de que las cosas pueden cambiar en cualquier momento, así que trato de no adelantarme. Mi vida es día a día, y la verdad es que eso se me hace difícil porque no me llevo bien con la incertidumbre", expresó.

La frase que concentró mayor atención fue la que siguió: "No sé cuándo me voy a curar, no sé si es que me voy a curar, tampoco sé cuándo va a ser el último día que me saquen sangre (ya me sacaron más de 30 veces seguro)".

Pese a la incertidumbre, decidió no quedarse inmóvil mientras los análisis den resultados aceptables. "Ya decidí que mientras mis estudios den bien voy a disfrutar cada día, voy a empezar a retomar mi vida normal y volver a trabajar, entrenar, hacer contenido, salir de mi casa, etc. Obvio despacio, y si en algún momento tengo que frenar, lo voy a hacer sin drama. Necesito empezar a moverme, porque si no, me vuelvo loca", afirmó.

De qué se trata el problema de salud de Denisse González

Denisse González atravesó dos internaciones de urgencia por una baja severa en sus niveles de plaquetas, los componentes de la sangre fundamentales para la coagulación. Ante la falta de respuesta satisfactoria a los tratamientos anteriores, actualmente se encuentra cursando un tercer esquema terapéutico que, según indicó la propia exparticipante, mostró mejores resultados que los dos primeros.

Sin embargo, la causa del cuadro aún no fue identificada por los médicos, lo que agrega un nivel adicional de incertidumbre al proceso. "Básicamente todavía no tengo una respuesta, no se sabe la causa", confirmó ella misma en su posteo. La situación implica controles hematológicos frecuentes, con más de 30 extracciones de sangre acumuladas hasta el momento.

Ante la espera y la la falta de la posibilidad de conocer un camino claro sobre su recuperación, la influencer se inclinó por comunicar lo esencial a sus seguidores sin entrar en detalles técnicos cotidianos: "Les voy a estar avisando si las cosas funcionan o no, pero obviamente no puedo poner el recuento de plaquetas de cada día, no quiero que se vuelvan locos como yo", explicó.

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