Enzo Fernández al Manchester City: uno por uno, los diez fichajes más caros de la historia del Mercado de Pases El periodista italiano Fabrizio Romano confirmó el pase del argentino por 145 millones de euros y, de oficializarse, la venta se convertiría en la más cara del fútbol inglés junto al pase del sueco Alexander Isak a Liverpool en 2025. Por Agregar C5N en









Enzo Fernández pasó por River Plate, Defensa y Justicia y el Benfica antes de llegar al Chelsea.

El pase del año en la Premier League lo protagonizará Enzo Fernández al desembarcar en el Manchester City por 145 millones de euros, según confirmó el periodista italiano Fabrizio Romano. El mediocampista pasó tres años en el Chelsea, que lo había comprado por 121 millones de euros en 2023.

El futbolista de 25 años firmaría un contrato hasta 2032 y River recibiría 4,5%, unos 6,3 millones de euros, que lo vendió por 18 millones de euros. El deportista pasó por el Millonario, Defensa y Justicia y el Benfica antes de llegar al Chelsea. Su transferencia al Manchester City sería la más cara de la historia del fútbol inglés, junto a la del sueco Alexander Isak a Liverpool por la misma cifra en 2025.

BREAKING: Enzo Fernández to Manchester City, HERE WE GO!



Deal in place for fee over £125m after a long negotiation as Chelsea approved the sale.



Enzo only wanted Manchester City and he’s now set for medical at #MCFC. pic.twitter.com/R8rGpD24rc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026 La relación con la hinchada inglesa viene áspera tras derrotar a Inglaterra en el Mundial 2026 junto a Argentina y festejar el gol que anotó con el gesto del Topo Gigio. Incluso un fanático del Chelsea llevó a un partido la bandera que Gran Bretaña le asignó a las islas Malvinas para enrostrársela al futbolista por el reclamo de soberanía que realizó la Selección argentina en la Copa del Mundo.

Sin embargo, pese a las especulaciones, Enzo se mantendría dentro del circuito del fútbol inglés en vez de saltar a España como se había aventurado tras afirmar que le gustaba "mucho" Madrid. En los Blues, llegó a ser capitán y ganó dos títulos: la Conference League 2025 y el Mundial de Clubes 2025 ganándole al PSG en la final.

Uno por uno, cómo quedaría la lista de los fichajes más caros de la historia del fútbol Neymar a PSG por 222 millones de euros. Kylian Mbappé a PSG por 180 millones de euros. Ousmane Dembélé a Barcelona por 148 millones de euros. Enzo Fernández a Manchester City por 145 millones de euros. Alexander Isak a Liverpool por 145 millones de euros. Morgan Rogers a Chelsea por 138 millones de euros. Elliot Anderson a Manchester City por 135 millones de euros. Philippe Coutinho a Barcelona por 135 millones de euros. João Félix a Atlético Madrid por 127 millones de euros. Jude Bellingham a Real Madrid por 127 millones de euros.