1 de septiembre de 2026 Inicio
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Tarifas de luz y gas: aumentos de hasta 1,75% en septiembre y nuevo tope para consumo eléctrico subsidiado

Las facturas trepan en promedio 1,75% en electricidad y 1,40% en gas, mientras el Gobierno atenúa el recorte previsto sobre el consumo eléctrico bonificado para evitar una mayor inflación.

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Septiembre llega con aumentos en las tarifas energéticas: 1

Septiembre llega con aumentos en las tarifas energéticas: 1,75% las facturas de electricidad y 1,40% las de gas.

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El Gobierno definió los nuevos cuadros tarifarios que regirán desde septiembre con aumentos promedio de 1,75% en electricidad y 1,40% en gas, y quita el pie del acelerador respecto al recorte previsto sobre el consumo eléctrico subsidiado. El tope de consumo con bonificación, que originalmente iba a reducirse de 300 a 150 kWh mensuales, finalmente quedará en 200 kWh por mes.

Los jubilados de ANSES reciben en septiembre un incremento en los haberes de acuerdo con la inflación de julio.
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La medida se implementó a través de varias resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicadas en el Boletín Oficial este martes con las firmas de su vicepresidente, Vicente Serra, y los vocales Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone.

Con el nuevo esquema, el aumento promedio de las facturas será de 1,75% para la electricidad y de 1,40% para el gas natural, por debajo del 2,1% de inflación registrado en julio, último dato oficial disponible del INDEC, recalcaron desde la Secretaría de Energía de la Nación.

Noticia en desarrollo.-

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