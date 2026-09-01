Tarifas de luz y gas: aumentos de hasta 1,75% en septiembre y nuevo tope para consumo eléctrico subsidiado Las facturas trepan en promedio 1,75% en electricidad y 1,40% en gas, mientras el Gobierno atenúa el recorte previsto sobre el consumo eléctrico bonificado para evitar una mayor inflación. Por Agregar C5N en









Septiembre llega con aumentos en las tarifas energéticas: 1,75% las facturas de electricidad y 1,40% las de gas. Redes sociales

El Gobierno definió los nuevos cuadros tarifarios que regirán desde septiembre con aumentos promedio de 1,75% en electricidad y 1,40% en gas, y quita el pie del acelerador respecto al recorte previsto sobre el consumo eléctrico subsidiado. El tope de consumo con bonificación, que originalmente iba a reducirse de 300 a 150 kWh mensuales, finalmente quedará en 200 kWh por mes.

La medida se implementó a través de varias resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicadas en el Boletín Oficial este martes con las firmas de su vicepresidente, Vicente Serra, y los vocales Marcelo Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Falzone.

Con el nuevo esquema, el aumento promedio de las facturas será de 1,75% para la electricidad y de 1,40% para el gas natural, por debajo del 2,1% de inflación registrado en julio, último dato oficial disponible del INDEC, recalcaron desde la Secretaría de Energía de la Nación.

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