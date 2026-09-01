1 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Ya rige el aumento de transporte público en el AMBA: cuánto cuestan los boletos de tren, colectivo y subte a partir de este martes

Las subas oscilarán entre el 4,1% y 4,3% a partir de este 1° de septiembre. Si te movés en auto, tampoco te salvás: también incrementan los peajes.

Por
El boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires ya roza los $1.000.

El boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires ya roza los $1.000.

A partir del martes 1° de septiembre rige un nuevo esquema de aumentos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, calculado sobre la inflación del mes anterior más un dos por ciento adicional.

La estación Medrano de la línea B cerrará el lunes por casi tres meses. 
Te puede interesar:

Cierra una reconocida estación del Subte B por obras: cúal es y cuándo volverá a estar activa

Según indicó la Secretaría de Transporte, la suba de los colectivos oscilaría entre el 4,1% y 4,3%. En la Ciudad de Buenos Aires, el aumento del 4,1% se llevó adelante en 28 líneas exclusivas:

  • Boleto mínimo hasta 3 km: $887,87
  • De 3 a 6 km: $986,57
  • De 6 a 12 km: $1062,56
  • De 12 a 27 km: $1138,61

En la Provincia de Buenos Aires, por su parte, se fijó el aumento del 4,3% en líneas 200 en adelante, con SUBE registrada-

  • Boleto mínimo de 0 a 3 km: $1158,97
  • De 3 a 6 km: $1303,83
  • De 6 a 12 km: $1448,71
  • De 12 a 27 km: $1738,45
  • Más de 27 km: $2043,84

Subte y premetro: más aumentos a partir de septiembre

  • Tarifa general con SUBE nominalizada: $1753
  • Con SUBE sin nominalizar: $2541,10
  • Tarifa social: $613,55
  • Tarifa estudiantil: $245,42
  • Premetro con SUBE nominalizada: $613,55
  • Premetro sin nominalizar: $975,54
El subte tambi&eacute;n aument&oacute;: cu&aacute;nto ser&aacute; el boleto a partir de este martes 1&deg; de septiembre.

El subte también aumentó: cuánto será el boleto a partir de este martes 1° de septiembre.

Descuentos para pasajeros frecuentes de subte

  • De 1 a 20 viajes: $1753
  • De 21 a 30 viajes: $1402,40
  • De 31 a 40 viajes: $1227,10
  • Desde 41 viajes: $1051,80
  • Se mantienen los pases gratuitos para jubilados, pensionados, personas con discapacidad, trasplantados y estudiantes.

Suben los trenes: cuánto saldrá el boleto a partir de septiembre

Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur experimentarán un aumento del 7% promedio, siendo tarifas con SUBE registrada

  • Primera sección / boleto mínimo: $450
  • Segunda sección (12 a 24 km): $640
  • Tercera sección (más de 24 km): $790

Peajes porteños: a cuánto se van a partir del 1° de septiembre

Según se oficializó, se espera un aumento del 4,1% en autopistas de la Ciudad de Buenos Aires:

  • Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en hora normal: $4795,42. En hora pico: $6795,90
  • Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero en hora normal: $1997,89. En hora pico: $2825,31
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Plaza Constitución, uno de los puntos neurálgicos del transporte.

A días de otro aumento del boleto, cayó más de 12% la cantidad de pasajeros que viajan en colectivo en el AMBA

El ferrocarril Sarmiento viene experimentando varios incidentes en el último tiempo.
play

Caos de tránsito entre Floresta y Caballito por barreras bajas del ferrocarril Sarmiento

El incidente ocurrió en la estación Río de Janeiro de la Línea A.

Tragedia en el subte: un hombre murió tras ser atropellado por una formación de la línea A

El boleto del subte pasará a costar $1.753 y el del tren será del $480, el mínimo.

Nuevo golpe al bolsillo: en septiembre habrá un nuevo aumento en el tren, subte y colectivos

El hombre manejó varios kilómetros el interno 404 de la línea 236.

Se robó un colectivo para salir a trabajar, chocó y fue detenido: "Quería cumplir un sueño"

El subte en Avellaneda, fantasía de miles de habitantes de zona sur.

El histórico plan de subte que unía Retiro con Avellaneda y Lanús, y nunca se construyó

Rating Cero

C5N lanza su campaña en la vía pública. 

C5N renueva su imagen en las calles de Buenos Aires con una gran campaña

El humillante pedido de la mamá de Tini a la artista.

El humillante pedido de la mamá de Tini Stoessel para que su hija "sea más fina"

Maru Botana trabajó con Alejandro Stoessel a principios del 2000. 

Maru Botana rompió el silencio y fulminó a al padre de Tini Stoessel: "No me sorprende"

Lucía y Joaquín Galán anunciaron una película sobre su vida.
play

"Pimpinela, el origen de la leyenda": Lucía y Joaquín Galán llevarán su historia a la pantalla grande en 2027

Soledad Fandiño contó cómo atraviesa el después del cáncer de mama.

La vida después del cáncer de mama: Soledad Fandiño compartió su proceso y dejó una reflexión

La Joaqui y Callejero Fino filmando la primera canción de la artista tras su ruptura con Luck Ra.
play

"Desde chiquitos para siempre": La Joaqui manifestó su respaldo a Callejero Fino tras su detención

últimas noticias

La cifra en lo que va del año: casi 170 muertes.

Femicidios en Argentina: se registraron 169 víctimas de violencia de género en lo que va del año

Hace 33 minutos
Quién usará la camiseta 10 de la Selección argentina luego del retiro de Lionel Messi

Quién usará la 10 de la Selección, luego del retiro de Messi

Hace 44 minutos
EEUU mantiene una posición neutral sobre Malvinas.

Milei celebró la declaración de Trump sobre la soberanía británica en Malvinas

Hace 45 minutos
play
León XIV visitará el país en noviembre.

El Monumento a los Españoles, el lugar que analiza la Iglesia para la misa del Papa

Hace 1 hora
Kicillof, a cuatro años del intento de asesinato a Cristina: Está injustamente detenida mientras el caso sigue impune

Kicillof, a cuatro años del intento de asesinato a Cristina: "Está injustamente detenida mientras el caso sigue impune"

Hace 1 hora