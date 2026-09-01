Ya rige el aumento de transporte público en el AMBA: cuánto cuestan los boletos de tren, colectivo y subte a partir de este martes

A partir del martes 1° de septiembre rige un nuevo esquema de aumentos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, calculado sobre la inflación del mes anterior más un dos por ciento adicional.
Las subas oscilarán entre el 4,1% y 4,3% a partir de este 1° de septiembre. Si te movés en auto, tampoco te salvás: también incrementan los peajes.
A partir del martes 1° de septiembre rige un nuevo esquema de aumentos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, calculado sobre la inflación del mes anterior más un dos por ciento adicional.
Según indicó la Secretaría de Transporte, la suba de los colectivos oscilaría entre el 4,1% y 4,3%. En la Ciudad de Buenos Aires, el aumento del 4,1% se llevó adelante en 28 líneas exclusivas:
En la Provincia de Buenos Aires, por su parte, se fijó el aumento del 4,3% en líneas 200 en adelante, con SUBE registrada-
Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur experimentarán un aumento del 7% promedio, siendo tarifas con SUBE registrada
Según se oficializó, se espera un aumento del 4,1% en autopistas de la Ciudad de Buenos Aires: