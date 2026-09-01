Ya rige el aumento de transporte público en el AMBA: cuánto cuestan los boletos de tren, colectivo y subte a partir de este martes Las subas oscilarán entre el 4,1% y 4,3% a partir de este 1° de septiembre. Si te movés en auto, tampoco te salvás: también incrementan los peajes. Por Agregar C5N en









El boleto mínimo en la Ciudad de Buenos Aires ya roza los $1.000.

A partir del martes 1° de septiembre rige un nuevo esquema de aumentos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, calculado sobre la inflación del mes anterior más un dos por ciento adicional.

Según indicó la Secretaría de Transporte, la suba de los colectivos oscilaría entre el 4,1% y 4,3%. En la Ciudad de Buenos Aires, el aumento del 4,1% se llevó adelante en 28 líneas exclusivas:

Boleto mínimo hasta 3 km: $887,87

De 3 a 6 km: $986,57

De 6 a 12 km: $1062,56

De 12 a 27 km: $1138,61 En la Provincia de Buenos Aires, por su parte, se fijó el aumento del 4,3% en líneas 200 en adelante, con SUBE registrada-

Boleto mínimo de 0 a 3 km: $1158,97

De 3 a 6 km: $1303,83

De 6 a 12 km: $1448,71

De 12 a 27 km: $1738,45

Más de 27 km: $2043,84 Subte y premetro: más aumentos a partir de septiembre Tarifa general con SUBE nominalizada: $1753

Con SUBE sin nominalizar: $2541,10

Tarifa social: $613,55

Tarifa estudiantil: $245,42

Premetro con SUBE nominalizada: $613,55

Premetro sin nominalizar: $975,54 El subte también aumentó: cuánto será el boleto a partir de este martes 1° de septiembre. Descuentos para pasajeros frecuentes de subte De 1 a 20 viajes: $1753

De 21 a 30 viajes: $1402,40

De 31 a 40 viajes: $1227,10

Desde 41 viajes: $1051,80

Se mantienen los pases gratuitos para jubilados, pensionados, personas con discapacidad, trasplantados y estudiantes. Suben los trenes: cuánto saldrá el boleto a partir de septiembre Las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Sur experimentarán un aumento del 7% promedio, siendo tarifas con SUBE registrada

Primera sección / boleto mínimo: $450

Segunda sección (12 a 24 km): $640

Tercera sección (más de 24 km): $790 Peajes porteños: a cuánto se van a partir del 1° de septiembre Según se oficializó, se espera un aumento del 4,1% en autopistas de la Ciudad de Buenos Aires:

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno en hora normal: $4795,42. En hora pico: $6795,90

Autopista Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero en hora normal: $1997,89. En hora pico: $2825,31