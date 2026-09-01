1 de septiembre de 2026 Inicio
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Los futbolistas de la Selección que decidieron dar un paso al costado o pusieron en duda su continuidad tras el Mundial 2026

Varias figuras del plantel albiceleste confirmaron su adiós o expresaron incertidumbre sobre su futuro internacional.

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Referentes de la Scaloneta darán un paso al costado o pusieron en duda su continuidad en la Albiceleste.

Referentes de la Scaloneta darán un paso al costado o pusieron en duda su continuidad en la Albiceleste.

Tras el subcampeonato en el Mundial 2026, el capitán Lionel Messi hizo público el lunes su decisión definitiva de retirarse de la Selección argentina mediante una emotiva carta: "Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar".

Leo, tras el triunfo ante Inglaterra en el Mundial.
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De todos modos, el futbolista del Inter Miami no es el único que dará un paso al costado en el conjunto nacional. Otros, a su vez, no lo confirmaron, pero aseguraron que el final está cada vez más cerca.

El actual defensor de River y hasta entonces subcapitán argentino, Nicolás Otamendi, confirmó oficialmente su retiro del combinado nacional el pasado 23 de julio —al volver al país días después de la final contra España en el MetLife Stadium de Nueva York—, expresando que "fue el privilegio más grande que me dio el fútbol" y remarcando que "los títulos quedan en la historia, pero el amor por estos colores dura para toda la vida".

Por su parte, el lateral izquierdo del Lyon de Francia y baluarte de la Scaloneta, Nicolás Tagliafico, señaló en sus canales de streaming que no se ve en la próxima cita mundialista: "Creo que fue el último, ya no me da para otro. Sentí que jugué el mundial antes de empezar el mundial. Son cosas muy duras y hay que tomárselas con calma".

En tanto, el mediocampista de Boca y "5" del equipo de Lionel Scaloni, Leandro Paredes, puso en duda su continuidad al regresar de la Copa del Mundo tras el duelo contra España: "No sé si voy a seguir. Fue un proceso hermoso, espectacular, logramos cosas importantes, pero hay que poner un montón de cosas sobre la balanza y hablar con el entrenador".

Finalmente, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez manifestó su incertidumbre tras la final en redes sociales, donde reflexionó con dolor: "Soñé que la ganábamos de vuelta, soñé en traerla a Argentina. Lo siento mucho realmente, intenté lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros; ahora queda reflexionar".

Lionel Messi, en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección.

Lionel Messi, en su último partido vistiendo la camiseta de la Selección.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina

La Selección argentina volverá a tener actividad internacional en la próxima ventana oficial fijada por la FIFA, programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre de 2026.

La dirigencia de la AFA analiza opciones para pactar dos encuentros amistosos internacionales, considerando plazas en el exterior o sedes locales dentro del territorio argentino.

En materia disciplinaria, la FIFA ratificó restricciones sobre la AFA que obligan a un aforo reducido en el próximo compromiso como local debido a los expedientes por incidentes en el Mundial 2026.

Con respecto a la despedida de Lionel Messi, la AFA y el cuerpo técnico evalúan la posibilidad de organizar un encuentro homenaje en Argentina, aunque la fecha y el escenario aún no están confirmados.

Hasta el momento, no hay rivales, sedes ni estadios anunciados de manera oficial por la casa madre del fútbol argentino, por lo que las negociaciones se mantienen en etapa de análisis.

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