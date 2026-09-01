Escándalo: se supo por qué Tini Stoessel permitió que se filtrara la auditoría a su padre Yanina Latorre dio a conocer que el motivo por el que cantante decidió que el escándalo se difundiera públicamente. Agregar C5N en









Según Yanina Latorre, Tini "se vio en la obligación de permitir que se filtre".

Yanina Latorre comentó en SQP los detalles del detrás de escena del conflicto entre Tini Stoessel y su padre Alejandro, y explicó por qué la artista terminó permitiendo que se filtrara la auditoría que puso en evidencia el manejo de su patrimonio. Según la conductora, Tini "se vio en la obligación de permitir que se filtre" porque "había muchas piedras en el camino" y no encontraba respuestas en su entorno familiar.

De acuerdo con lo que dio a conocer Latorre, antes de que estallara el escándalo, Alejandro Stoessel intentaba tranquilizar a su hija con gestos puntuales como aumentarle el límite de la tarjeta de crédito o permitirle participar en algunas reuniones. "Ella siente que la entretenían", explicó la conductora, citando a una fuente cercana a la cantante. Esa sensación de ser distraída sin que nadie le diera respuestas concretas habría sido uno de los factores que la llevaron a tomar la decisión de exponer la situación.

Tini intentó resolver el conflicto puertas adentro antes de que trascendiera. "No está haciendo nada malo, era todo más sencillo", leyó la panelista sobre la conversación que tuvo con el entorno de la artista. Pese a eso, sus esfuerzos no alcanzaron para evitar que el escándalo saliera a la luz. Yanina Latorre también comentó que Alejandro Stoessel hizo un pedido explícito a su hija en medio de la tormenta: "No quiere que lo nombre en ningún lado".

La conductora sumó otro elemento que permite entender la ruptura. Según Latorre, Tini siente que en la dinámica de su familia "todos son descartables", ya que quienes dejaban de ser útiles para sus padres, ya fueran asistentes, productores o personas de su círculo íntimo, eran apartados. Esa percepción habría sido determinante para que la artista decidiera construir su propio equipo de trabajo y tomar distancia del esquema familiar que la incomodaba.

Tini Stoessel rompió el silencio tras el escándalo familiar Mientras el conflicto con su padre seguía sumando capítulos, Tini concedió una entrevista por videollamada a Cosmopolitan de El Salvador en la que habló de su presente sin referirse directamente a la auditoría ni a Alejandro Stoessel. Aún así, varias de sus definiciones adquirieron una resonancia particular por el contexto que atraviesa.

"Tengo ya casi 30 años, me siento más segura arriba del escenario, con mis canciones, a la hora de declarar, de ser y encontrarme en mi espacio y tener las cosas más claras", afirmó la cantante. También reconoció que un punto de inflexión en ese proceso fue el lanzamiento de Un mechón de pelo, el álbum de 2024 en el que se abrió desde un lugar más íntimo: "Me pude abrir desde un lado extremadamente personal. Me dio mucho miedo sacarla porque nunca había sido tan honesta con mis canciones". Redes sociales Al hablar de los vínculos que la sostienen, Tini destacó el acompañamiento de su equipo de trabajo, formado por personas que la acompañan desde que tenía 14 o 15 años. "Tengo gente que trabaja conmigo que ya son como en familia", señaló, dejando en claro que su red de contención trasciende lo laboral. También mencionó que hace terapia desde hace muchos años y que está rodeada de gente que quiere. Mientras tanto, la cantante continúa con la preparación de la nueva etapa de su proyecto Futttura. Sus próximas presentaciones incluyen shows en México los días 2, 4 y 7 de septiembre, y una fecha en El Salvador el 12 del mismo mes.