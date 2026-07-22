María Becerra rechazó la campaña antiargentina tras el Mundial 2026: "Son palabras de odio" La cantante cuestionó los ataques de personalidades y medios internacionales contra el país, después de la Copa del Mundo. "Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas", expresó. Agregar C5N en









María Becerra se refirió a la campaña antiargentina. Instagram (@mariabecerra)

María Becerra se refirió a los cuestionamientos hacia los futbolistas de la Selección argentina, las acusaciones de racismo contra el país y las críticas por fuera de lo deportivo luego del Mundial 2026. Se trata de la cantante que interpretó el himno nacional en el MetLife Stadium en la previa de la final contra España.

En su cuenta de Instagram, Becerra destacó las características del país: "No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto. Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa".

Por último, expuso su gratitud hacia la Argentina. "Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre", expresó. Durante su interpretación del himno, la quilmeña utilizó un vestido que tenía los colores argentinos y el sol de mayo en un costado, además de una bandera colgada en el cuello.

En Qatar 2022, quien había cantado era Lali Espósito y uno de los rumores tenía que ver con mantener la cábala, pero fue la misma Becerra quien lo había confirmado al subir un posteo en el que expresó: "Yendo".

View this post on Instagram De quién es el vestido patrio que usó María Becerra para cantar el himno en la final del Mundial Frente a un MetLife de Nueva Jersey colmado de fanáticos, María Becerra cumplió un sueño y marcó un hito en su carrera al cantar el Himno Nacional Argentino en la final de la Copa del Mundo 2026 entre Argentina y España. La artista lució un diseño exclusivo con los colores patrios para engalanar la especial ocasión.

El vestido revolucionó las redes sociales donde miles de usuarios se desesperaron por conocer quién era el diseñador detrás de la exclusiva prenda que parecía envolverla en la bandera argentina. La escena fue bien argentina a puro fútbol y emoción: la “Nena de Argentina” poniéndose la camiseta desde el escenario. El look no fue casualidad. Lo creó Abel Cepeda, diseñador mendocino que lleva más de dos décadas en Nueva York y que fundó la firma SEKS. Junto a la dirección creativa de Natalia Campos Valencia, dieron forma a una prenda que mezcló moda y sentimiento nacional. La participación de Becerra en la final del Mundial se suma a una carrera que no para de crecer: ya pasó por Coachella, por Times Square y por River Plate, donde fue la primera mujer en llenar cuatro shows, dos de ellos en formato 360°. Ahora, con el Himno argentino en el MetLife Stadium, agregó un nuevo hito internacional.