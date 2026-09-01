Marta Fort dijo que un futbolista de la Selección es un "turro lindo" y su polémica esposa lanzó un sugestivo mensaje Las atrevidas declaraciones de la hija de Ricardo provocaron una inmediata y contundente reacción en las redes sociales. Agregar C5N en









La joven influencer comentó que un futbolista de la Selección le llama la atención.

En medio del impacto generalizado por el sorpresivo anuncio de retiro de Lionel Messi del conjunto albiceleste, un tenso cruce mediático acaparó la atención de las redes sociales. La disputa tuvo como protagonistas a Marta Fort, heredera del recordado empresario chocolatero, y a la bailarina Muriel López Benítez, esposa del defensor del Manchester United, Lisandro "Licha" Martínez.

El conflicto se desató tras una entrevista concedida por la joven mediática, en la que analizó a los referentes del plantel nacional y dedicó elogios de alto voltaje al zaguero central. Al referirse al futbolista apodado "El Carnicero", la hija de Ricardo Fort no escatimó en audacia al calificarlo como "un chico muy fachero" y "un turro muy lindo", rematando su opinión personal con la frase: "Tiene pinta de coger muy bien".

Las contundentes declaraciones no pasaron desapercibidas para la pareja del deportista entrerriano, cuya relación amorosa se remonta a la adolescencia de ambos. Pese a haber mantenido un bajo perfil tras ciertas controversias en plataformas digitales, la mujer decidió responder de manera tajante mediante una publicación en su cuenta personal para marcar territorio de forma pública y contundente.

Para contrarrestar el atrevido piropo de la joven, la esposa del marcador central compartió una postal del jugador cenando en un elegante establecimiento gastronómico. Acompañando la imagen del zaguero en Manchester, la exparticipante de comparsas lanzó una indirecta inequívoca destinada a frenar las especulaciones al sentenciar sin rodeos: "Muy lindo el restaurante pero yo como mucho mejor en casa".

La polémica en la que quedó envuelta la esposa de Lisandro Martínez La historia de amor entre Lisandro Martínez y Muriel López Benítez se convirtió en el eje de una intensa controversia en las redes sociales. Aunque la pareja se consolidó como una de las más queridas del entorno de la Selección argentina durante el desarrollo del Mundial 2026, una serie de rumores surgidos en la plataforma X puso en duda el relato oficial sobre los comienzos de su relación sentimental.

Instagram El debate se encendió cuando diversos usuarios oriundos de Gualeguay, la ciudad entrerriana de la cual son nativos ambos protagonistas, cuestionaron la versión de que se conocieron siendo adolescentes de la misma edad. Según las versiones que circularon en la ex red social del pajarito en pleno certamen mundialista, la bailarina tendría en realidad unos 37 años y no los 28 que se le atribuían públicamente. Esta llamativa brecha etaria plantearía una diferencia de entre 8 y 9 años en favor de la mujer por sobre el zaguero central zurdo del Manchester United. La hipótesis desató infinidad de especulaciones entre los internautas sobre el momento exacto en que se inició el noviazgo, alimentando un fuerte debate viral en torno a los años iniciales del romance conyugal.