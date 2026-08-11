Un crossover inesperado: María Becerra y Virginia Lago intercambiaron saludos en redes sociales La conductora del exitoso ciclo de telenovelas compartió la carta que le envió la Nena de Argentina, fanática del programa. “Me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce que te saludaba”, escribió la artista en su cuenta de Instagram. Agregar C5N en









María Becerra se celebró el regreso de Historias del Corazón a la pantalla chica.

Virginia Lago volvió a la pantalla de Telefe con Historias del Corazón y su regreso despertó emoción dentro y fuera del estudio. El lunes 3 de agosto a las 16:45 reestrenó el ciclo y rápidamente generó repercusión en redes, donde María Becerra se sumó con un mensaje cargado de nostalgia. “Me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce que te saludaba”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.

La cantante compartió un recorte del programa y recordó las tardes junto a su familia: “Qué recuerdos más lindos me desbloqueó esto”. En otro posteo, la “Nena de Argentina” prometió seguirla cada vez que pueda: “Na na na na, me voy a poner la tele a la hora que estás vos, reina hermosa. Qué nostalgia”.

"Esta preciosa mujer nos ha acompañado tanto a todos los argentinos y argentinas, recuerdo que allá por el 2012/13/14, me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce que te saludaba y se comía sus masitas o se tomaba su famoso 'vinito'", cerró su emotivo mensaje.

La conductora aprovechó un momento para corresponder a las palabras de la Nena de Argentina y grabó un video que subió a redes sociales. Visiblemente conmovida y con una interpretación sublime, leyó las palabras de María y le respondió "Muy particular y muy hermosa esa cartita. Gracias María, muchísimas gracias".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Telefe (@telefe) Virginia Lago regresó este lunes 3 de agosto a la pantalla de Telefe con Historias de Corazón, una vuelta muy esperada por los más nostálgicos y fanáticos de las novelas. La actriz se mostró profundamente conmovida y agradeció al público por el cariño recibido. Confesó que “le temblaban las piernas” por la emoción.