Un crossover inesperado: María Becerra y Virginia Lago intercambiaron saludos en redes sociales

Virginia Lago volvió a la pantalla de Telefe con Historias del Corazón y su regreso despertó emoción dentro y fuera del estudio. El lunes 3 de agosto a las 16:45 reestrenó el ciclo y rápidamente generó repercusión en redes, donde María Becerra se sumó con un mensaje cargado de nostalgia. “Me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce que te saludaba”, escribió la artista en su cuenta de Instagram.
La cantante compartió un recorte del programa y recordó las tardes junto a su familia: “Qué recuerdos más lindos me desbloqueó esto”. En otro posteo, la “Nena de Argentina” prometió seguirla cada vez que pueda: “Na na na na, me voy a poner la tele a la hora que estás vos, reina hermosa. Qué nostalgia”.
"Esta preciosa mujer nos ha acompañado tanto a todos los argentinos y argentinas, recuerdo que allá por el 2012/13/14, me sentaba siempre con mi abuelita y mi mamá a tomar la merienda con esa voz dulce que te saludaba y se comía sus masitas o se tomaba su famoso 'vinito'", cerró su emotivo mensaje.
La conductora aprovechó un momento para corresponder a las palabras de la Nena de Argentina y grabó un video que subió a redes sociales. Visiblemente conmovida y con una interpretación sublime, leyó las palabras de María y le respondió "Muy particular y muy hermosa esa cartita. Gracias María, muchísimas gracias".
Virginia Lago regresó este lunes 3 de agosto a la pantalla de Telefe con Historias de Corazón, una vuelta muy esperada por los más nostálgicos y fanáticos de las novelas. La actriz se mostró profundamente conmovida y agradeció al público por el cariño recibido. Confesó que “le temblaban las piernas” por la emoción.
Durante su saludo, destacó la importancia de la unión, el respeto y la empatía en tiempos difíciles, y anunció el inicio de la novela Avenida Brasil, a la que calificó como “una obra de arte” con actores “hermosos” y una trama “extraordinaria”. Cerró con un mensaje de gratitud y afecto: “Los abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Muchas gracias por todo”.