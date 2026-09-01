1 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuándo se jugaría el partido despedida de Lionel Messi tras su retiro de la Selección argentina

El capitán del equipo anunció que no jugará más con la camiseta celeste y blanca luego de 20 años y los hinchas esperan que haya un encuentro para poder homenajearlo. ¿Qué se sabe hasta ahora?

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¿Cuándo juega Messi su último partido?

¿Cuándo juega Messi su último partido?

El futbolista Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina con una emotiva carta y detalló todos los motivos por los que tomó la decisión, pero los hinchas quieren saber si habrá un partido para poder despedirlo en cancha. Sin embargo, todavía no hay una confirmación oficial.

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La Asociación de Fútbol Argentina (AFA) tiene la voluntad de organizar este partido homenaje para el rosarino, pero todo será acomodado según el calendario de Messi. Pero, además de los tiempos que disponga, será importante el estado anímico del jugador.

Lo que ya se sabe es que en septiembre habrá una Fecha FIFA ampliada: se podrán organizar partidos entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. La Selección iba a jugar un partido de local y otro en China, pero esa opción quedó absolutamente descartada después del retiro de Messi.

Desde AFA, pueden organizar hasta cuatro partidos y en ese lapso puede haber uno que sea el definitivo: el que tenga el último partido de Messi. Si bien no hay arreglos, el jugador tendría la intención de poder avanzar en la idea.

En el caso de que Messi acepte, podría jugarse en el estadio Monumental por su espacio y capacidad, ya que se sabe que habrá demanda para el mismo.

Cuándo vuelve a jugar Lionel Messi tras retirarse de la Selección argentina: día, hora y TV

Lionel Messi confirmó este lunes su retiro de la Selección argentina a los 39 años, luego de la derrota frente a España en la final del Mundial 2026 y tras la reciente muerte de su padre. El capitán comunicó la decisión a través de una extensa publicación en su cuenta de Instagram, en la que repasó sus 20 años con la camiseta albiceleste y aseguró que se marcha con "tranquilidad y orgullo".

El anuncio de Messi generó la expectativa de cuándo será su próximo partido en Inter Miami, ya que provocó curiosidad debido a que se tratará de su reaparición en una cancha luego de la confirmación en las redes sociales. En este marco, el siguiente encuentro previsto de las Garzas será contra Atlanta United, que se jugará el sábado 5 de septiembre desde las 21:30 por la fecha 24 de la Major League Soccer (MLS) y será transmitido en Apple TV.

Por lo pronto, el último encuentro del astro ocurrió el sábado, cuando anotó cuatro goles y brindó una asistencia en el aplastante triunfo 7-1 de Inter Miami sobre CF Montréal. De esta manera, su equipo cortó una racha negativa de cinco partidos consecutivos sin poder ganar.

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