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La Joaqui adelantó su nueva canción y lanzó una filosa indirecta: "Ese gil, ¿quién se cree?"

La cantante anunció su regreso al género RKT con un nuevo tema que causó sensación durante su adelanto en el canal de streaming de Nicolás Occhiato.

La Joaqui adelantó su nueva canción.

La Joaqui adelantó su nueva canción.

Instagram: /lajoaqui
El conductor tuvo un lindo gesto con su pareja por su cumpleaños.
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Durante la mañana de este sábado, la cantante participó en una nueva transmisión de PLP junto a Flor Jazmín Peña, Anita Espósito y Luana "La Guri" Annichini -reemplazo de Evita Luna- y sorprendió por completo a la mesa al hacer sonar una parte de lo que será su vuelta al género RKT.

La Joaqui durante PLP (Luzu Tv)

La Joaqui durante PLP (Luzu Tv)

Flor Jazmín fue quien le propuso compartir un tramo del tema en vivo y, sin vueltas, la intérprete aceptó: "Me mandaste a re tocar el arpa, pero cuando te enteres quién me acompañó, te morís". Inmediatamente, sus compañeras reaccionaron al aire y comenzaron a bailar al ritmo de la canción.

Al parecer, se quedaron con ganas de escuchar más, porque la pareja de Nicolás Occhiato le pidió a la cantante que compartiera otro fragmento del tema.

Entonces, mientras Joaquina buscaba el archivo, deslizó: "Mi animal espiritual favorito soy yo cuando sano. Me caigo muy bien cuando estoy emocionalmente estable", dejando entrever que ya estaría transitando un momento más positivo tras la polémica separación.

En ese sentido, agregó: "Te pueden haber hecho cualquier cosa, pero no hay chance de que vos pongas esto a la mañana, estés yendo a tu trabajo y no se te pase. Porque no podés estar triste escuchando RKT".

Captura de pantalla: redes

Captura de pantalla: redes

La vuelta de La Joaqui a la música tras su separación

Así como la cantante se animó a un cambio de look para dejar atrás su noviazgo con Luck Ra, también reprodujo otro tramo que grabó con palito incluido: "Ni fu, ni fa. Se viene, se va. El amor al piso y los cul... también. De tin marín, de do pingüé, si no te valora... Ese gil, ¿quién se cree? Corta".

"Quedan todos pintados, sin brocha. Me pongo re zorra si se anocha, vos sabés que tu novia es re rocha. De lunes a viernes, cariñosa. Sábado y domingo, mentirosa. No me mires así que me pongo mimosa", reprodujo la cantautora antes de incluir un guiño a las chicas de PLP en una de las estrofas del tema: "Me levanto girosa y mando un mensaje al grupo de las chicas superpoderosas".

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