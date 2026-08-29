Daniela Celis reveló con cuántos hombres tuvo sexo y sorprendió al contar qué quiere hacer ahora que está soltera

La mediática se sinceró al referirse a sus amoríos y encuentros sexuales y dejó sin palabras a la mesa.

Sin ningún tapujo, Daniela Celis sorprendió al revelar un polémico detalle sobre su vida íntima durante un programa de streaming y dejó sin palabras a sus compañeras.

La ex Gran Hermano habló de absolutamente todo en el ciclo que comparte con Mica Viciconte y, entre otras cuestiones, repasó las relaciones amorosas que tuvo a lo largo de su vida y reveló con cuántos hombres mantuvo relaciones sexuales.

"Solamente estuve con cuatro personas en mi vida. Aviso por las dudas, soy muy noviera de muchos años", aclaró Pestañela ante la sorpresa de su compañera.

Viciconte, decidida a sacarle más información, le respondió: "Igual podés tener diez, no pasa nada, pero cuatro me parece un poco corto".

"Estuve de novia cinco años, siete años, cinco años de vuelta”, explicó la ex de Thiago Medina para respaldar su versión sobre el número que había revelado.

Sin embargo, la explicación no terminó de convencer a la conductora, quien quiso indagar un poco más y deslizó la posibilidad de que Daniela no contó aquellos vínculos que no llegaron a convertirse en relaciones importantes para la mediática.

Daniela Celis polémica sobre sus historias amorosas.

Daniela Celis y los hombres que quiere para esta etapa de su vida

Frente a esto, la protagonista de Sex insistió en que pasó gran parte de su vida en pareja y reconoció que recién ahora está descubriendo cómo es estar soltera: "Nunca me conocí a mí misma estando sola. Siempre estuve noviando, entonces es mi nuevo proceso de mi vida estando sola".

Finalmente, Celis dejó en claro que está dispuesta a disfrutar de esta nueva etapa de su vida y hasta hizo referencia a uno de sus recientes vínculos: "Estoy conociendo, como por ejemplo, conocí a este 'huesito' hace poquito que conocieron todos también. Y ahora como que quiero conocer 'nuevos huesitos'".

Danierla Celis y Nick Sicaro terminaron su romance meses atrás.

El fogoso beso que Daniela Celis se dio con Juli Poggio

La ex Gran Hermano, que cumplió el anhelo de sumarse al elenco dirigido por José María Muscari tras haber manifestado "vine a ver sola el show de mis sueños", bajó de las tablas para interactuar directamente con la audiencia presente.

En el sector VIP del establecimiento se encontraba su amiga y excompañera de reality Julieta Poggio, quien había acudido a presenciar la función en compañía de la influencer Sofía Gonet. De manera imprevista, la actriz se aproximó al espacio donde se ubicaba la joven y se fundieron en un apasionado beso en la boca que paralizó a los asistentes y quedó grabado por los teléfonos del público.

La difusión inmediata del registro audiovisual en las plataformas digitales desencadenó una oleada masiva de interacciones y teorías respecto de la vigencia del pacto de amistad que une a ambas figuras. El episodio cobró un matiz trascendental al darse en un contexto cruzado por recientes movimientos sentimentales en la farándula que involucran de cerca al entorno familiar de Poggio.

Frente a las especulaciones sobre un quiebre en el vínculo a raíz de que Nick Sícaro —expareja reciente de Celis— blanqueara su noviazgo con Lolo Poggio, Daniela rompió el silencio de forma contundente en SQP (América TV). "Es mi hermana, la amo con mi vida, amo a la familia de ella. Fueron buenas conmigo. Nada ni nadie va a arruinar el vínculo que tuve con ella", aseveró categórica la ex Gran Hermano.

Por su parte, la mayor de las hermanas Poggio respaldó la vigencia de la unión afectiva aclarando que existió una charla previa entre todas las partes antes de concretarse el nuevo romance de su hermana. "Todo estuvo hablado entre nosotras desde el primer momento; Lolo se acercó a Dani con mucho respeto antes de iniciar cualquier historia", confirmaron fuentes cercanas al círculo de las exconcursantes del certamen televisivo.