La repudiable sugerencia de Yanina Latorre para la China Suárez: "Mauriño atendela que se aburre" La mediática compartió un mensaje que fue rápidamente señalado como machista en redes sociales.







Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez. Redes sociales

La mediática Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez y fue catalogada de machista en redes sociales, ya que no es la primera vez que tiene polémicas palabras para la actriz y modelo, una situación que parece haber llegado a un punto de no retorno.

Todo comenzó con motivo de las publicaciones de la actriz y modelo en su perfil de Instagram, donde compartió varias historias donde destacó comentarios muy fuertes en contra suyo. Con el objetivo de exponerlos públicamente, todos parecían haber entendido que se trataba de un momento para apoyarla en lugar de seguir criticándola.

Por eso, contrariamente a lo esperado, y a través de la cuenta de X de Sálvese quien pueda (@SQP_oficial), Yanina Latorre compartió las historias de la China Suárez y escribió: "La nipona expuso a sus haters en Instagram. ¡Mauriño atendela que se aburre!". Así, hizo una clara referencia a que el futbolista es el encargado del buen o mal humor de ella y según si tienen o no relaciones sexuales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SQP_oficial/status/1981104311271903591&partner=&hide_thread=false La nipona expuso a sus haters en IG

Mauriño atendela que se aburre! pic.twitter.com/glMNb1ZRVP — SQP (@SQP_oficial) October 22, 2025

Por esta repudiable sugerencia de Latorre, se espera que la China Suárez le conteste durante algún momento del jueves, ya que en Turquía es la madrugada y la actriz reveló que se fue a dormir hace varias horas. Esto seguramente generará mucho morbo y es probable que se sume un nuevo capítulo a la polémica.