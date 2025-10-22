La repudiable sugerencia de Yanina Latorre para la China Suárez: "Mauriño atendela que se aburre"

La mediática Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez y fue catalogada de machista en redes sociales, ya que no es la primera vez que tiene polémicas palabras para la actriz y modelo, una situación que parece haber llegado a un punto de no retorno.
Todo comenzó con motivo de las publicaciones de la actriz y modelo en su perfil de Instagram, donde compartió varias historias donde destacó comentarios muy fuertes en contra suyo. Con el objetivo de exponerlos públicamente, todos parecían haber entendido que se trataba de un momento para apoyarla en lugar de seguir criticándola.
Por eso, contrariamente a lo esperado, y a través de la cuenta de X de Sálvese quien pueda (@SQP_oficial), Yanina Latorre compartió las historias de la China Suárez y escribió: "La nipona expuso a sus haters en Instagram. ¡Mauriño atendela que se aburre!". Así, hizo una clara referencia a que el futbolista es el encargado del buen o mal humor de ella y según si tienen o no relaciones sexuales.
Por esta repudiable sugerencia de Latorre, se espera que la China Suárez le conteste durante algún momento del jueves, ya que en Turquía es la madrugada y la actriz reveló que se fue a dormir hace varias horas. Esto seguramente generará mucho morbo y es probable que se sume un nuevo capítulo a la polémica.
Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: "Sos tan zorra..."
Yanina Latorre, conductora de Sálvese quien pueda, explotó contra Wanda Nara y la acusó de "zorra", algo que no tardó en viralizarse en redes sociales luego de lo que fueron los mensajes que le envió a la pareja de Valentina Cervantes, es decir la participante de MasterChef Celebrity.
