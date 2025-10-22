IR A
IR A

La repudiable sugerencia de Yanina Latorre para la China Suárez: "Mauriño atendela que se aburre"

La mediática compartió un mensaje que fue rápidamente señalado como machista en redes sociales.

Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez.

Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez.

Redes sociales

La mediática Yanina Latorre lanzó una repudiable sugerencia para la China Suárez y fue catalogada de machista en redes sociales, ya que no es la primera vez que tiene polémicas palabras para la actriz y modelo, una situación que parece haber llegado a un punto de no retorno.

Yanina Latorre se cansó de Wanda Nara y decidió exponerla en vivo.
Te puede interesar:

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: "Sos tan zorra..."

Todo comenzó con motivo de las publicaciones de la actriz y modelo en su perfil de Instagram, donde compartió varias historias donde destacó comentarios muy fuertes en contra suyo. Con el objetivo de exponerlos públicamente, todos parecían haber entendido que se trataba de un momento para apoyarla en lugar de seguir criticándola.

Por eso, contrariamente a lo esperado, y a través de la cuenta de X de Sálvese quien pueda (@SQP_oficial), Yanina Latorre compartió las historias de la China Suárez y escribió: "La nipona expuso a sus haters en Instagram. ¡Mauriño atendela que se aburre!". Así, hizo una clara referencia a que el futbolista es el encargado del buen o mal humor de ella y según si tienen o no relaciones sexuales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SQP_oficial/status/1981104311271903591&partner=&hide_thread=false

Por esta repudiable sugerencia de Latorre, se espera que la China Suárez le conteste durante algún momento del jueves, ya que en Turquía es la madrugada y la actriz reveló que se fue a dormir hace varias horas. Esto seguramente generará mucho morbo y es probable que se sume un nuevo capítulo a la polémica.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Evangelina Anderson sorprendió con su revelación sobre el amor y el fútbol.
play

Evangelina Anderson descartó un nuevo romance con un futbolista: "Botinera nunca más..."

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara.

Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por los mensajes a Enzo Fernández: "¡Mentirosa!"

Yanina Latorre se separará de Ángel De Brito luego de muchos años en LAM﻿.

Yanina Latorre renunció a LAM y se separa de Ángel De Brito: "No puedo seguir..."

últimas noticias

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Embarazo, Pago Único y Desempleo, este jueves 23 de octubre

Hace 10 minutos
El mandatario francés llamó a acelerar las medidas de seguridad en el Louvre tras el robo

Robo en el Louvre: la ministra de Cultura decidió no remover a la presidenta y Macron exigió reforzar la seguridad

Hace 19 minutos
“Estamos este año celebrando el inicio de la transición democrática como consecuencia de la muerte del dictador Francisco Franco, dijo el presidente español, Pedro Sánchez, ante el Congreso de los Diputados.

España quitará en noviembre todos los homenajes que quedaron de la dictadura franquista

Hace 21 minutos
play
One Piece apareció por primera vez como historieta en la revista japonesa Weekly Shōnen Jump, en 1997.

Qué es One Piece, el animé que se convirtió en símbolo de las protestas de la Generación Z

Hace 28 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 23 de octubre

Hace 30 minutos