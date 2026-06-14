14 de junio de 2026 Inicio
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Susto en el Vaticano: un desperfecto técnico en el avión alteró el regreso del papa León XIV a Roma

El Pontífice debió modificar sus planes de viaje luego de que una falla detectada en el avión que debía trasladarlo a Roma obligara a cancelar el vuelo.

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Susto en el Vaticano: un desperfecto técnico en el avión alteró el regreso del papa León XIV a Roma

Susto en el Vaticano: un desperfecto técnico en el avión alteró el regreso del papa León XIV a Roma

El papa León XIV concluyó su visita a España con un incidente que encendió las alarmas en el Vaticano. Su regreso a Roma estuvo marcado por un imprevisto que obligó a reorganizar toda la logística de la comitiva papal.

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El Pontífice tenía previsto partir desde el aeropuerto de Tenerife Norte rumbo a la capital italiana en un vuelo operado por Iberia. Sin embargo, cuando la aeronave se preparaba para despegar, se detectó un problema técnico en uno de los motores que impidió continuar con la operación por razones de seguridad.

La situación derivó en la cancelación del vuelo y generó una demora de varias horas. Ante la imposibilidad de solucionar la avería en un plazo razonable, el rey Felipe VI ofreció al Papa utilizar un avión Falcon del Ejército del Aire español para completar el trayecto hasta Italia.

León XIV aceptó la propuesta y pudo emprender viaje acompañado por sus colaboradores más cercanos. Mientras tanto, el resto de la delegación vaticana y los periodistas acreditados para cubrir la gira permanecieron en Tenerife hasta la llegada de otra aeronave enviada por Iberia desde Madrid.

Finalmente, el Papa aterrizó en Roma durante la noche del viernes, más de tres horas después del horario inicialmente previsto.

El mensaje de León XIV tras su gira por España

Dos días después de su regreso, durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, León XIV hizo un balance positivo de su paso por España y expresó su gratitud por la recepción que recibió durante toda la gira.

El Pontífice agradeció al pueblo español por el afecto demostrado a lo largo de la visita y dedicó un reconocimiento especial al rey Felipe VI por la hospitalidad brindada. También destacó el trabajo de los obispos, las comunidades visitadas y la Iglesia española, a la que envió su bendición.

La gira apostólica incluyó encuentros con autoridades civiles y religiosas, celebraciones litúrgicas multitudinarias y actividades pastorales en distintas regiones del país. Según señaló el propio León XIV, el viaje estuvo marcado por una gran participación de fieles y por muestras de “entusiasmo y devoción” en cada una de las escalas de su recorrido.

Durante su mensaje dominical, además, el Papa manifestó su cercanía con las víctimas del reciente terremoto que afectó a Filipinas y recordó a varios religiosos recientemente beatificados en distintos países, a quienes destacó por su testimonio de fe y compromiso con los más vulnerables.

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