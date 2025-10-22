IR A
Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: "Sos tan zorra..."

La conductora de SQP se cansó de la mediática y buscó exponerla luego del supuesto mensaje que envió a Enzo Fernández, pareja de Valentina Cervantes.

Yanina Latorre se cansó de Wanda Nara y decidió exponerla en vivo.

Yanina Latorre se cansó de Wanda Nara y decidió exponerla en vivo.

Yanina Latorre, conductora de Sálvese quien pueda, explotó contra Wanda Nara y la acusó de "zorra", algo que no tardó en viralizarse en redes sociales luego de lo que fueron los mensajes que le envió a la pareja de Valentina Cervantes, es decir la participante de MasterChef Celebrity.

A través de su programa televisivo Sálvese quien pueda, la mediática comenzó por expresar: "Te aseguró Wanda Nara que vos le escribiste un mensaje a Enzo Fernández. Vos trabajas gracias a nosotros, que te hacemos mucha publicidad". Con estas palabras, dejó en claro toda su bronca con la conductora de Telefe, quien negó las acusaciones vinculadas a ser una "Tatiana".

Por otro lado, Yanina agregó: "Valu no está enojada con vos porque le chupas un huevo, es tan grosa que va al programa donde la conductora le mandó un mensaje al marido. Vos sos tan zorra que después subís una fotito de un gol de Enzo". Así, hizo referencia a la reciente publicación de la mediática en Instagram, donde justo decidió compartir una imagen tras un gol del volante de Chelsea con la Selección argentina.

Para finalizar, Yanina Latorre le envió un mensaje directo a Wanda Nara: "¿Yo qué necesidad tengo de hablar sobre vos? Hay cosas mucho más jugosas que vos y Enzo Fernández". De esta manera, buscó restarle importancia a la situación y se mostró firme con su información, la cual continúa asegurando que es legítima.

Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca: la demandaron por miles de dólares

La mediática Wanda Nara fue acusada de usurpación de marca y la demandaron por miles de dólares, un nuevo problema legal al que deberá enfrentarse de inmediato y que podría alejarla de sus responsabilidades en televisión con Telefe, como es el caso de MasterChef Celebrity.

Wanda Nara Wanda Cosmetics
Wanda Nara deberá enfrentarse a la justicia nuevamente.

Wanda Nara deberá enfrentarse a la justicia nuevamente.

