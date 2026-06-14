El mensaje de Claudio María Domínguez para frenar la pelota: "La verdadera urgencia es disfrutar la vida".

En un mundo dominado por la inmediatez, las notificaciones y las agendas estalladas, el referente espiritual compartió un profundo texto para replantearnos el uso del tiempo. Una invitación a frenar la vorágine diaria, valorar el "aquí y ahora" y no perder de vista los vínculos esenciales.

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Es una palabra con la que vivimos día a día, en nuestra agitada vida.

URGENTE!!!! Es ya, es un ritmo de vida... una forma de “pasar” la vida.

URGENTE!!!! Es que hagas un alto en tu ajetreada vida y por un instante te preguntes:

¿Qué significado tiene todo esto que yo hago?

URGENTE.!!!! Es que te detengas y veas cuán grande eres.

URGENTE !!!! Es que, cuando camines por la calle, levantes la vista, te des vuelta y mires tu alrededor; observes el cielo, los árboles, los pájaros, la gente, al vendedor de diarios.

URGENTE!!!! Es que seamos más humanos... más hermanos...

URGENTE.!!!! Es que sepamos valorar el tiempo que nos piden nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros viejos...

URGENTE.!!!! Es que una mañana te levantes temprano, veas salir el sol, te sientas feliz y elijas disfrutarlo...

URGENTE.!!! Es que te sientas vivo en cuerpo y alma!...

Que veas tus brazos, tus piernas, tu cuerpo, tu inteligencia y de verdad ¡vibres con la vida!.

URGENTE.!!!! Es que te tomes un instante en tu trabajo, salgas, respires profundo y sientas cómo entra el aire y llena tus pulmones... ¡estás vivo.!

URGENTE!!!! Es que abras los ojos, mires a las personas que te acompañan y a los que pasan por tu lado, sin perder la oportunidad de verlos...

URGENTE!!!! Es que le digas a la gente que amas, ¡cuánto la amas!; amar lo simple que te rodea, lo casi desapercibido...

URGENTE!!! Es que no se te vaya la vida en un soplo y al darte vuelta seas un anciano que no puede volver el tiempo atrás, que todo lo que hizo en esta vida, es cumplir un rol y una agenda de “urgencias, citas y proyectos”.

Por eso, te invito: ¡VIVÍ! ¡URGENTE!

Éste es el momento.

Este momento es todo lo que tenemos.

Sólo éste momento Es.

Amigos queridos,

¿No piensan que tal vez la verdadera urgencia no sea llegar a tiempo a nuestras obligaciones, sino llegar a tiempo a disfrutar nuestra propia vida?

Un día descubriremos que los años pasaron, los pendientes se resolvieron y las preocupaciones cambiaron de nombre. Pero los amaneceres que no vimos, los abrazos que no dimos y los momentos que no disfrutamos ya no regresan.

La vida no ocurre mañana, ocurre ahora. Y quizás el mayor acto de sabiduría sea detenerse, respirar y amar.

Estar vivos es el regalo más extraordinario que tenemos.

Gracias por existir