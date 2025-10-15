Qué es Tatiana: la indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity La participante Sofi Gonet, más conocida como La Reini, pidió conocer a un hombre con dinero y la conductora le dio un consejo que dio que hablar en redes sociales.







La indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity. Redes sociales

En el segundo día de emisión de MasterChef Celebrity, Wanda Nara ya dio que hablar en redes sociales porque lanzó una indirecta a Eugenia China Suárez. Fue Sofia Gonet, más conocida como La Reini, quien pidió conocer a un hombre con dinero y allí se dio la conversación: “No seas Tatiana”.

“Reini, ¿a tus novios les cocinabas?”, le preguntó Wanda Nara, pero ella respondió que no. “Ella tuvo una historia con alguien de acá, que voy a investigar. Todavía no lo detecté”, agregó la conductora.

Pero, para sorpresa de muchos, la Reini indicó que tiene historia “con todos” los que participan en MasterChef. A lo que Wanda responde: “Tranquilamente, pude haber sido cornuda con la Reini” (en referencia a Maxi López).

Fue entonces que Gonet indicó: “No, de ninguna manera. Ya lo dijimos, Tatianas, apodo que Martín Cirio le puso a China Suárez, no somos”. ¿Qué es ser una Tatiana? Una mujer que seduce a la pareja de su amiga.

