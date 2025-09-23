IR A
IR A

La China Suárez explotó contra Yanina Latorre: "Te seguís cagando en tres menores"

La actriz y modelo se hartó de la mediática y expuso que por culpa suya entraron a robar al barrio privado donde se encuentra su casa.

Yanina Latorre filtró dónde vive la China Suárez y la actriz explotó en Instagram.

Yanina Latorre filtró dónde vive la China Suárez y la actriz explotó en Instagram.

Redes sociales
La China Suárez sorprendió a todos con su llamativo pedido en Instagram.
Te puede interesar:

La China Suárez preocupó a todos con un desesperado pedido: "Por favor..."

Todo comenzó con una publicación de Latorre en sus historias de Instagram, donde reveló: "A todo esto, arrancó la mudanza de la nipona a San Jorge. Se apersonó con su auto en la casa que había señado. Y después llegó el camión de mudanzas". De esta manera, la conductora de Sálvese quien pueda sorprendió al mostrar dónde se mudó la actriz.

Apenas minutos después de este posteo, la China decidió contestarle con un evidente enojo. "En 2023, esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comando al barrio a dos casas, los ataron, robaron preguntando 'cuál era la casa de la China Suárez'. Sigue sin aprender", comenzó por expresar.

Yanina Latorre vs China Suárez y Mauro Icardi
La China Suárez y Mauro Icardi suelen ser apuntados por Yanina Latorre.

La China Suárez y Mauro Icardi suelen ser apuntados por Yanina Latorre.

Y eso no fue lo único, sino que Eugenia Suárez agregó: "Ahora también publica el auto, para que quede bien clarito. Te seguís cagando en tres menores de edad. Después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos". Con todo esto, la guerra entre ambas quedó totalmente declarada y podría darse una fuerte denuncia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Otros tiempos, cuando Suárez y Vicuña eran pareja.

La China Suárez y un mensaje claro para Benjamín Vicuña sobre la escolarización de sus hijos en Turquía

Pampita pasó a ser la cara de una marca para la que trabajaba Suárez.

Pampita destronó a La China Suárez en una marca internacional y deslumbró con sus looks

Elba Marcovecchio dio detalles del reclamo judicial de Mauro Icardi.
play

La abogada de Mauro Icardi explotó contra Wanda Nara: "¿Miente? Se los dejo a su criterio..."

Mauro Icardi quedó expuesto al reciclar un mensaje de Wanda Nara para la China Suárez.

Icardi recicló una publicación con Wanda y se la dedicó a la China: "Diez años después"

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

La durísima reacción de Benjamín Vicuña cuando le consultaron si estaba casado con la China Suárez

La China Suárez quedó mal parada tras las declaraciones de Benjamín Vicuña.
play

Benjamín Vicuña apuntó contra la China Suárez por enseñarle turco a sus hijos: "Fue una sorpresa..."

últimas noticias

El festejo de Racing en el vestuario.

Racing semifinalista de la Copa Libertadores: cuándo se jugará la serie y los posibles rivales

Hace 7 minutos
Hay malestar en el sector tecnológico por el atraso en los pagos.

Conectar Igualdad: el Gobierno les debe más de u$s50 millones a las empresas proveedoras de notebooks

Hace 20 minutos
Franco Mastantuono anotó su primer gol en Real Madrid.

La alegría de Mastantuono por su primer gol en Real Madrid: "Lo busqué mucho"

Hace 1 hora
play
Racing impuso su categoría y se llevó la llave de cuartos de final.

Racing, histórico: eliminó a Vélez en Avellaneda y se metió en semifinales de la Libertadores después de 28 años

Hace 1 hora
Gustavo Petro en la ONU.

Gustavo Petro cuestionó los bombardeos en el mar del Caribe y aseguró: "Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump en Miami"

Hace 1 hora