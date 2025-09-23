La China Suárez explotó contra Yanina Latorre: "Te seguís cagando en tres menores" La actriz y modelo se hartó de la mediática y expuso que por culpa suya entraron a robar al barrio privado donde se encuentra su casa.







Yanina Latorre filtró dónde vive la China Suárez y la actriz explotó en Instagram. Redes sociales

La actriz y modelo China Suárez explotó contra la mediática Yanina Latorre luego de que volviera a filtrar la dirección de su casa y se comparó con lo ocurrido recientemente con Carolina "Pampita" Ardohain, justamente la expareja del actor chileno Benjamín Vicuña.

Todo comenzó con una publicación de Latorre en sus historias de Instagram, donde reveló: "A todo esto, arrancó la mudanza de la nipona a San Jorge. Se apersonó con su auto en la casa que había señado. Y después llegó el camión de mudanzas". De esta manera, la conductora de Sálvese quien pueda sorprendió al mostrar dónde se mudó la actriz.

Apenas minutos después de este posteo, la China decidió contestarle con un evidente enojo. "En 2023, esta mujer publicó la dirección de mi casa, adjuntando fotos y dirección. A la semana entró un grupo comando al barrio a dos casas, los ataron, robaron preguntando 'cuál era la casa de la China Suárez'. Sigue sin aprender", comenzó por expresar.

Yanina Latorre vs China Suárez y Mauro Icardi La China Suárez y Mauro Icardi suelen ser apuntados por Yanina Latorre. Redes sociales

Y eso no fue lo único, sino que Eugenia Suárez agregó: "Ahora también publica el auto, para que quede bien clarito. Te seguís cagando en tres menores de edad. Después de haber llorado públicamente pidiendo respeto por tus hijos". Con todo esto, la guerra entre ambas quedó totalmente declarada y podría darse una fuerte denuncia.