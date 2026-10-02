La reacción de Julieta Prandi ante la estrategia de Contardi para revertir la condena: "Mis hijos le tienen terror"

La defensa del empresario busca recurrir ante la Suprema Corte bonaerense para intentar revertir la condena a 18 años y seis meses de prisión. La modelo respondió sin filtro.

Julieta Prandi rompió el silencio luego de que la defensa de su exmarido, Claudio Contardi , presentara un recurso final para intentar revertir el fallo condenatorio.

La modelo, que semanas atrás celebró su casamiento con el músico Emanuel Ortega , fue interceptada por un cronista y se refirió al paso clave que busca dar la defensa del empresario.

De acuerdo con la información que trascendió, la defensa prepara una nueva apelación en la causa por abuso sexual que enfrenta el empresario. Sus abogados recurrirán ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el fallo de la Cámara de Casación que confirmó su responsabilidad penal y mantuvo la pena de 18 años y seis meses de prisión. La presentación buscará incorporar nuevas pruebas y solicitará la absolución de Contardi o, alternativamente, que se realice un nuevo juicio.

"Ya pasó eso, fue otra instancia y eso que pidió fue rechazado por casación, no sólo fue rechazado, sino que además confirman sentencia a 18 años y medio, lo cual me trae muchísima paz, porque todo esto ya fue probado y comprobado en un juicio", aseguró frente a las cámaras de LAM.

“ Por supuesto, tiene estrategias legales para apelar una o dos veces más, pero es muy difícil que después de que Casación haya confirmado una sentencia, esto se revierta, así que estoy muy tranquila ”, agregó.

Julieta Prandi reveló cómo están sus hijos tras el calvario que vivieron con Contardi

En ese sentido la conductora aclaró que, incluso el juicio se hizo tal como quería Contardi: “Antes de que existiera el juicio, un año antes, él pidió que fuera sin jurado, de hecho, yo me opuse. Le dieron la razón a él y se hizo el juicio como él quería, tuvo en el medio siete abogados, o sea, todo esto es discusión vieja y ya casación le dijo 'no a lugar’”.

LA PALABRA DE JULIETA PRANDI TRAS EL PEDIDO DE SU EX



"Confirmaron una sentencia sde 18 años y medio"

"Él pidió que el juicio fuese sin jurado"

"Mis hijos le tienen terror a su papá"



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Con respecto a la situación de sus hijos, la modelo optó por preservar los detalles de su intimidad. Sin embargo, contó cómo se encuentran frente a la situación judicial de su padre. “Mis hijos están bien, es lo que voy a decir. Están en paz”, expresó.

Y fue aún más contundente: “A ellos les da tranquilidad porque le tienen terror, y no me interesa exponerlos a ellos, pero están muy bien".