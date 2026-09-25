25 de septiembre de 2026 Inicio
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Abel Pintos cantará en la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione

Desde el círculo cercano al artista confirmaron a C5N que fueron validados por El Vaticano para su presentación el lunes 9 de noviembre en la institución ubicada en Claypole. "Es algo muy importante", señalaron.

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Abel Pintos le cantará al papa León XIV. 

Abel Pintos le cantará al papa León XIV. 

El reconocido artista argentino Abel Pintos cantará en la visita del papa León XVI al Cottolengo Don Orione, que se llevará a cabo en Claypole el próximo lunes 9 de octubre en el marco de la llegada del Sumo Pontífice a Argentina. "Es algo muy importante. Hasta que no lo vea, no lo creo", señalaron desde el entorno mega cercano al intérprete.

Abel Pintos y una propuesta muy importante en medio de su carrera.
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En este marco, se espera que los próximos días se haga oficial el anuncio y que entre el equipo de Abel Pintos y los organizadores, brinden mayores detalles, entre ellos, el tema que pueda llegar a cantar ante el Papa.

La visita del sumo pontífice a la Argentina está prevista entre el 8 y el 11 de noviembre y contempla actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

El músico anunció en sus redes sociales el lanzamiento de su último trabajo.

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El Vaticano confirmó la agenda del papa León XIV: cuándo llegara y cuáles serán sus actividades ese día

El Vaticano publicó el pasado lunes 21 de septiembre, la agenda oficial del papa León XIV en Argentina, en el marco de la gira latinoamericana que también incluirá Uruguay y Perú.

Según el cronograma difundido por el Vaticano, León XIV arribará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Tras la recepción oficial en el Aeroparque Jorge Newbery, a las 17 visitará el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, en Plaza San Martín.

Por la tarde, se realizará la ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y, media hora después, el Papa mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei A las 18:30, en el Palacio Libertad, participará de una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

El lunes 9 celebrará una misa en el monumento de los Españoles, mientras que el martes 10 viajará a Córdoba y, por la noche, encabezará una vigilia con jóvenes en Buenos Aires.

Su último día será el miércoles 11. Luego de visitar el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, viajará a Luján para celebrar una misa frente a la Basílica. Por la tarde partirá desde el aeropuerto de Ezeiza con rumbo a Lima para continuar su gira.

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