2 de octubre de 2026 Inicio
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Copa Argentina 2026: Boca vs. Banfield ya tiene fecha confirmada para la semifinal

La AFA y la organización del torneo reprogramaron el cruce entre el Xeneize y el Taladro para el 14 de noviembre, en medio de la fecha FIFA de ese mes. Además, se fijó el 2 de diciembre como el día de la gran final.

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Boca es el único equipo que hace frente en las 4 competencias.

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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la organización de la Copa Argentina confirmaron de manera oficial el cronograma para las instancias finales del certamen. En este marco, el esperado duelo entre Boca Juniors y Banfield por la semifinal se disputará el sábado 14 de noviembre, en coincidencia con la fecha FIFA de ese mes, mientras que la hora y la sede aún permanecen a confirmar. La reprogramación obligó a correr la fecha de la gran final, la cual quedó establecida para el miércoles 2 de diciembre.

Boca recibe a Unión en La Bombonera.
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El motivo para el aplazamiento fue el apretado calendario deportivo que atraviesa el equipo conducido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, al mantenerse como el único club argentino con vida en cuatro competiciones simultáneas (Copa Argentina, Torneo Clausura, Tabla Anual y Copa Sudamericana). El conjunto xeneize debe encarar un ajetreado tramo en el Torneo Clausura -donde enfrentará a River Plate el 1° de noviembre en la Bombonera- y las semifinales de la Copa Sudamericana frente a Vasco da Gama los días 13 y 20 de octubre. Frente a esta sobrecarga de partidos, las autoridades decidieron reubicar el cruce ante el Taladro una vez concluida la fase regular del torneo local.

A pesar de otorgar un alivio en el armado de la agenda semanal, la decisión de jugar durante la ventana de selecciones representa un inconveniente para La Ribera, ya que podría sufrir bajas obligadas por citaciones internacionales. Esta complicación ya tuvo un antecedente directo en la fase previa, cuando el plantel no pudo contar con el arquero titular Álvaro Montero por su llamado a la Selección de Colombia.

Así quedaron los cruces de la Copa Argentina.

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En lo que respecta al recorrido de ambos contendientes para acceder a esta semifinal, Boca selló su pasaje tras vencer 3-2 a Racing Club en un emocionante cruce resuelto por un triplete de Enner Valencia. Por su parte, Banfield avanzó a la antesala del choque decisivo al eliminar a Deportivo Riestra en una dramática definición por penales que finalizó 7-6.

Por la otra llave del cuadro, Atlético Tucumán y Platense buscarán el primer cupo en la final el miércoles 28 de octubre. El Calamar llega motivado tras dejar en el camino a Estudiantes de La Plata por 1-0, mientras que el Decano accedió a esta fase luego de superar por penales al vigente campeón, Independiente Rivadavia. De esta forma, el vencedor de dicho cruce aguardará hasta principios de diciembre para disputar el título ante el ganador de la llave entre el Xeneize y el cuadro del Sur.

Boca llegó a las semifinales por un triplete de Enner Valencia.

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