Joaquín Levinton se defendió de las acusaciones y se quebró en vivo: "Lo que me está pasando es espantoso" El artista se comunicó con Mariana Fabbiani y reveló el mal momento que atraviesa tras la denuncia. Agregar C5N en









Joaquín Levinton se quebró en vivo.

Tras ser denunciado por abuso sexual con acceso carnal, violencia de género y amenazas, el líder de Turf, Joaquín Levinton, volvió a hablar en televisión para defenderse de las acusaciones y revelar los elementos que presentó ante la Justicia.

En medio de la llamada telefónica que mantuvo con Mariana Fabbiani, el artista reflejó el severo impacto emocional que le provocó la situación que vivió durante los últimos años. En ese sentido, al ser consultado por su estado de ánimo, el músico fue contundente. "Emocionalmente estoy quemado loco, sí, estoy muy mal", expresó.

Redes sociales Además, contó que hay guardias periodísticas fuera de su casa, algo que alteró su rutina diaria: "Tengo cámaras en la puerta que no puedo ni sacar a pasear al perro". En medio de la conversación con la conductora, Joaquín optó por fijar un límite definitivo, debido a que prefiere que la discusión continúe por el camino judicial: "No voy a hablar en ningún medio más ni nunca más del tema".

Fue en ese momento cuando el artista se quebró en vivo y agradeció los mensajes de apoyo que recibe de quienes confiaron en él desde el primer momento: "Quiero con el corazón y toda mi emoción agradecerle a toda la gente que me cree. O sea, porque si no fuese que me creen, esto me mataría. Así que muchas gracias a todos, loco".

JOAQUÍN LEVINTON: "Emocionalmente estoy muy mal"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/snBwUuOvGU — América TV (@AmericaTV) October 1, 2026 "Les agradezco muchísimo que sepan entenderme y les agradezco muchísimo que me apoyen, porque recibo miles y miles y miles de mensajes de apoyo y de cariño. Lo que me está pasando es espantoso, entonces te juro que si no fuese por todo el apoyo y todo el cariño que recibo, esto sería un desastre para mí", expresó en DDM. A modo de cierre, el cantante dejó en claro que está a disposición de la Justicia y que tomará medidas de protección legal.