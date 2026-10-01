IR A
IR A

Joaquín Levinton se defendió de las acusaciones y se quebró en vivo: "Lo que me está pasando es espantoso"

El artista se comunicó con Mariana Fabbiani y reveló el mal momento que atraviesa tras la denuncia.

Joaquín Levinton se quebró en vivo.

Joaquín Levinton se quebró en vivo.

Joaquín Levinton fue denunciado por presunto abuso sexual, violencia de género y amenazas.
Te puede interesar:

Renunció la abogada de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: por qué dejó la causa

En medio de la llamada telefónica que mantuvo con Mariana Fabbiani, el artista reflejó el severo impacto emocional que le provocó la situación que vivió durante los últimos años. En ese sentido, al ser consultado por su estado de ánimo, el músico fue contundente. "Emocionalmente estoy quemado loco, sí, estoy muy mal", expresó.

Además, contó que hay guardias periodísticas fuera de su casa, algo que alteró su rutina diaria: "Tengo cámaras en la puerta que no puedo ni sacar a pasear al perro". En medio de la conversación con la conductora, Joaquín optó por fijar un límite definitivo, debido a que prefiere que la discusión continúe por el camino judicial: "No voy a hablar en ningún medio más ni nunca más del tema".

Fue en ese momento cuando el artista se quebró en vivo y agradeció los mensajes de apoyo que recibe de quienes confiaron en él desde el primer momento: "Quiero con el corazón y toda mi emoción agradecerle a toda la gente que me cree. O sea, porque si no fuese que me creen, esto me mataría. Así que muchas gracias a todos, loco".

"Les agradezco muchísimo que sepan entenderme y les agradezco muchísimo que me apoyen, porque recibo miles y miles y miles de mensajes de apoyo y de cariño. Lo que me está pasando es espantoso, entonces te juro que si no fuese por todo el apoyo y todo el cariño que recibo, esto sería un desastre para mí", expresó en DDM. A modo de cierre, el cantante dejó en claro que está a disposición de la Justicia y que tomará medidas de protección legal.

La denunciante llamó en vivo y contraatacó a Joaquín Levinton

Mientras Levinton hacía su descargo, la mujer que lo denunció se comunicó con el periodista Mauro Szeta. La situación sorprendió al periodista, quien recibió varios mensajes y llamados.

Joaquín Levinton.

Joaquín Levinton.

Después del extenso descargo del músico, Szeta intervino y contó lo sucedido en pleno vivo. "Paula me empezó a escribir y me empezó a llamar para que vea los mensajes", dijo. Luego señaló: "Ella insiste con tres situaciones y dice que él la obligaba a hacer la película llamada La inquilina".

En ese sentido, la mujer cuestionó los dichos del cantante sobre las situaciones denunciadas. "No puede negar que él siempre me filmaba", leyó Szeta.

Por último, Paula dejó en claro que pretende continuar con sus reclamos y que sigue buscando elementos para aportar a la investigación. "Ella dice que va a seguir adelante, que pide que le incauten los dispositivos para recuperar la información", concluyó el periodista.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El cantante publicó un descargo en sus redes rechazando los cargos.

El testimonio de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: "Estuve sometida..."

Joaquín Levinton rompió el silencio.

Joaquín Levinton reapareció tras las graves denuncias en su contra y lanzó un fuerte descargo

Guido Kaczka habló sobre Joaquín Levinton.

Guido Kaczka rompió el silencio y habló sobre la denuncia a Joaquín Levinton

La banda de rock respaldó al músico denunciado por abuso sexual.

Turf rompió el silencio luego de la denuncia contra Joaquín Levinton: "No vamos a hacer..."

Yanina Latorre se comunicó con el lider de Turf.

Yanina Latorre contó qué le dijo Joaquín Levinton tras ser denunciado por abuso: "Tengo capturas..."

Desde el entorno del artista agradecieron el apoyo recibido.

Revelaron qué pasará con Joaquín Levinton en El Trece tras la fuerte denuncia de su ex: "El canal evalúa.."

últimas noticias

Gaudio y Bochini, juntos, en el lanzamiento de la candidatura del extenista.

Bochini apoyará a Gastón Gaudio en las elecciones de Independiente: "Pase, maestro, lo estábamos esperando"

Hace 9 minutos
León XIV estará en Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. 

Lanzaron la página web oficial para seguir la visita del papa León XIV a la Argentina

Hace 14 minutos
Los focos de conflicto sumaron escenas de destrucción en Lyon, Lille, Pantin y Nantes.

Violentas protestas estudiantiles en Francia: hay casi 2.000 detenidos y cierran cientos de escuelas

Hace 18 minutos
Lionel Scaloni junto a Gastón Mazzacane, expiloto de F1 y uno de los dirigentes de la ACTC.

Scaloni recibió a la ACTC en Ezeiza y le regalaron un traje especial de Turismo Carretera

Hace 28 minutos
La Policía bloqueó el acceso al perímetro de manera preventiva.

Detuvieron en Brasilia a un hombre que intentó saltar las vallas de la Corte Suprema y arrojó una mochila

Hace 51 minutos