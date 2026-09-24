La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho" Lejos de enojarse por los ataques de la modelo que caracterizó a los panchos como "cancerígenos", el comerciante subió la apuesta y desconoció a la influencer. Por Agregar C5N en









El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio. Redes sociales

Tras el incidente de Nicole Neumann, donde la modelo fue fotografiada con su hija y una amiga en una panchería, disparó las críticas sobre la modelo que es vegana, pero al dueño del local que le cayó muy bien: "Estoy chocho, necesitamos publicidad".

La influencer hizo un duro descargo en redes contra el comerciante a quien tildó de "nefasto", a quien le sacó la foto y caracterizó a los panchos como una comida "cancerígena". Lejos de amargarse, el comerciante reaccionó bien: "Para mí son los mejores panchos los que vendemos nosotros. No estoy enojado, estoy chocho. Está saliendo el local en todos lados, veo la oportunidad”, lanzó el comerciante.

El hombre rompió el silencio y le quitó dramatismo al tema, y destacó la repercusión que tiene el lugar llamado Panchos Coquito, ubicado en la calle Gral. Manuel Belgrano 92, en el centro de San Isidro.

“No me voy a comunicar con Nicole, si la veo en la calle no la reconozco. No le di bola cuando vino. Si un cliente saca una foto en mi local no me molesta, no tiene nada que ver con el local. Es tema de ella”, aseguró Santiago en Lape Club Social Informativo.