Elecciones en Brasil 2026: cómo se vota y en qué caso hay segunda vueta

Más de 158 millones de ciudadanos definirán el próximo presidente de Brasil en una elección que podría extenderse hasta un balotaje.

Brasil celebrará la primera vuelta de sus elecciones generales el domingo 4 de octubre de 2026, con más de 158 millones de personas habilitadas para elegir presidente, gobernadores, senadores y legisladores. Si ninguna fórmula presidencial logra una mayoría absoluta de los votos válidos, la definición se trasladará a un balotaje el 25 de octubre, una posibilidad que las últimas encuestas colocan como un escenario muy probable.

El proceso se desarrolla con urna electrónica en todo el país y contempla seis votaciones consecutivas por elector. Además de la Presidencia, estarán en juego las 513 bancas de la Cámara de Diputados, 54 escaños del Senado, las gobernaciones de los 26 estados y del Distrito Federal, y las legislaturas locales. A pocos días de la primera vuelta, hay 13 fórmulas presidenciales habilitadas para competir por el Palacio del Planalto , entre ellas la del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección, y la del senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal.

Según una encuesta publicada por el instituto Nexus, Lula cuenta con el 39% de las intenciones de voto frente al 33% de Bolsonaro , mientras que en tercer lugar aparece el outsider Augusto Cury, un psiquiatra que se presenta como alternativa a la polarización entre izquierda y derecha y que creció nueve puntos hasta llegar al 11%. Lo siguen el conservador Ronaldo Caiado con 5%, el libertario Renan Santos con 3% y el derechista Romeu Zema con 1%. En un eventual balotaje, los números muestran un escenario de empate técnico, con Lula en el 46% y Bolsonaro en el 45%.

Para los miles de ciudadanos brasileños que viven en Argentina, la Justicia Electoral ya habilitó la consulta online para saber el lugar exacto donde deberán emitir su voto, que en el caso de la Embajada de Brasil en Buenos Aires funciona como sede del colegio electoral para los residentes en el país. A diferencia de los votantes dentro de Brasil, quienes tienen domicilio electoral en el exterior solo votan para presidente y vicepresidente de la República.

La votación de la primera vuelta se desarrollará entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia , aunque quienes permanezcan en la fila al momento del cierre podrán igual emitir su voto. En el exterior, la jornada se rige por el horario local establecido para cada sección electoral, incluida la Embajada de Brasil en Buenos Aires.

El sufragio es obligatorio para las personas brasileñas de entre 18 y 69 años, mientras que resulta optativo para quienes tienen 16 y 17 años y para los mayores de 70 años. Quienes están obligados a votar y no concurran deberán justificar su ausencia ante la Justicia Electoral para evitar sanciones.

Cómo se vota en las elecciones en Brasil 2026

Brasil utiliza la urna electrónica desde la década de 1990. El sistema se compone de dos terminales, el de la autoridad de mesa, donde se identifica al votante y se lo autoriza a sufragar, y el del votante, donde se registra numéricamente el voto. Antes de ingresar a la cabina, el elector debe acreditar su identidad con un documento oficial con foto, como documento de identidad, pasaporte, licencia de manejar o la aplicación e-Título, siempre que esta última muestre una foto.

La identificación biométrica se aplica en las secciones electorales, y si el lector no reconoce la huella o la persona no tiene biometría registrada, existen mecanismos alternativos de validación. Una vez habilitado, el votante ingresa los números del candidato según el cargo, mientras la pantalla muestra el nombre, la foto, la función en disputa y la sigla de la fuerza política antes de la confirmación. Si detecta un error, puede presionar la tecla "corrige" antes de validar su decisión.

El orden de las seis elecciones es el siguiente, diputado federal con cuatro dígitos, diputado estadual o distrital con cinco dígitos, senador por la primera vacante con tres dígitos, senador por la segunda vacante con tres dígitos, gobernador y vicegobernador con dos dígitos, y presidente y vicepresidente con dos dígitos. Según el TSE, la elección comienza por los cargos legislativos y termina con la fórmula presidencial.

Al inicio de la jornada cada máquina emite una zerésima, un comprobante que certifica que no contiene votos, y luego del cierre genera el boletín de urna con el resultado de esa sección electoral, que puede ser fiscalizado por representantes partidarios y consultado por la ciudadanía. Los votos en blanco y los nulos no se incorporan al cálculo de los votos válidos, por lo que no inciden en el porcentaje necesario para que un candidato gane en la primera vuelta.

En qué caso habrá segunda vuelta en Brasil

Habrá segunda vuelta para presidente si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos en la elección del 4 de octubre, excluyendo de ese cálculo los sufragios nulos y en blanco. Si se cumple esa condición, los dos candidatos más votados pasarán al balotaje del 25 de octubre.

La misma regla se aplica a las elecciones para gobernador, donde las dos fórmulas con mayor respaldo disputarán una nueva votación en los estados donde nadie alcance la mayoría absoluta. Las bancas legislativas y las del Senado, en cambio, no se definen mediante segunda vuelta.