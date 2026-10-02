2 de octubre de 2026 Inicio
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Línea F de subte: Jorge Macri confirmó la licitación y anunció que las obras comenzarán en 2027

El Gobierno de la Ciudad abrió los sobres con las propuestas técnicas de dos consorcios internacionales para construir el trazado entre Barracas y Palermo. Con 12 estaciones y un costo de u$s1.350 millones, será la mayor obra de transporte porteña en 25 años.

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En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027

"En diciembre se adjudica y los trabajos arrancan a principios de 2027", expresó Jorge Macri.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció un paso clave para el transporte porteño al concretar la apertura de las ofertas técnicas para la construcción de la Línea F de subterráneos. La obra permitirá unir los barrios de Barracas y Palermo, convirtiéndose en la primera línea de subte licitada en la capital en los últimos 25 años: el proceso prevé su adjudicación para diciembre de este año, en tanto que los trabajos sobre el terreno comenzarán formalmente a principios de 2027.

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En esta primera etapa licitatoria se presentaron dos consorcios conformados por firmas nacionales e internacionales. Por un lado compite el grupo integrado por CITIC Construction, Ranken Railway Construction, Supercemento, Eleprint y Panedile; mientras que la otra propuesta pertenece a la asociación entre las empresas Roggio y Ghella. En una segunda instancia se evaluarán las ofertas económicas para definir cuál de los dos grupos asumirá la construcción del proyecto.

El trazado de la Línea F abarcará una extensión total de 9,8 kilómetros y sumará 12 nuevas estaciones a la red: Brandsen, Constitución, Cochabamba, Chile, Congreso, Corrientes, Pizzurno, Recoleta, Pueyrredón, Coronel Díaz, Ecoparque y Pacífico. A lo largo de su recorrido por siete barrios porteños, el servicio conectará con las seis líneas de subte en funcionamiento y ofrecerá transbordo con los Ferrocarriles Roca -en Plaza Constitución- y San Martín -en la estación Palermo-.

Con 12 estaciones y un costo de u$s1.350 millones, será la mayor obra de transporte porteña en 25 años.

Con 12 estaciones y un costo de u$s1.350 millones, será la mayor obra de transporte porteña en 25 años.

Con una inversión proyectada de u$s1.350 millones, la iniciativa se convertirá en la obra de infraestructura de transporte más costosa de la Argentina y de mayor volumen en la Ciudad para los próximos años. Los estudios técnicos estiman que la red beneficiará a más de 300 mil pasajeros diarios al agilizar los desplazamientos entre el norte y el sur del mapa urbano, reduciendo asimismo la congestión operacional que sufre la Línea C.

Por su parte, el ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, Pablo Bereciartua, remarcó que el diseño contempla tecnología de automatización y estándares internacionales para transformar la movilidad metropolitana. La obra forma parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, iniciativa que se complementa con la compra de 214 coches nuevos para renovar las líneas A, B y C y con una partida presupuestaria de $917 mil millones destinada a la infraestructura del subterráneo.

Así quedaría el mapa del subte porteño.

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