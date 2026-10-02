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Javier Milei en Francia: el Presidente recibe un premio del Foro Económico de París

La reunión bilateral ocurrió después de que la empresa francesa TotalEnergies anunciara inversiones por u$s10 mil millones en el país en el sector petrolero y gas. Este viernes el Presidente se despide de la capital francesa con un galardón entregado a los economistas más influyentes del planeta.

- 2 de octubre 2026 - 09:04

Javier Milei será galardonado con un premio del Foro Económico de París. 

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El presidente Javier Milei afronta su último día de su visita Francia, en la que recibirá un premio del Foro Económico de París, entregado a los economistas más influyentes del planeta en la sede del Automóvil Club de Francia.

Después de dar un discurso en la Argentina Week, la iniciativa destinada a promover al país en el mercado europeo, Milei se reunió en Palacio del Elíseo para reunirse con su par, Emmanuel Macron, con el eje puesto en fortalecer la relación bilateral y la intención de atraer inversiones.

El encuentro reunió a los dos presidentes, a la primera dama francesa, Brigitte Macron, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El encuentro se extendió durante unos 40 minutos y, de acuerdo con fuentes oficiales, uno de los ejes fue la agenda de Argentina en París, con especial atención a los anuncios de inversiones en el sector energético. Además, ambos mandatarios abordaron cuestiones vinculadas con la inteligencia artificial.

Milei y Glencore anunciaron en París el desarrollo del Proyecto Agua Rica

El presidente Javier Milei y el CEO de Glencore, Gary Nagle, anunciaron en París un acuerdo para desarrollar el Proyecto Agua Rica, en la provincia de Catamarca, durante la visita del mandatario a Francia.

El Comité Evaluador aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto Agua Rica, de Minera Agua Rica, perteneciente a Glencore.

El Proyecto Agua Rica contempla una inversión de capital estimada en USD 4.000 millones para su desarrollo, de acuerdo con lo anunciado públicamente por Glencore.

Durante los primeros dos años se prevé una inversión de USD 771 millones, casi diez veces el monto mínimo exigido por el régimen. El proyecto será financiado con aportes de capital y deuda de Glencore.

Agua Rica tendrá un potencial de producción promedio anual de 200.000 toneladas de cobre, con exportaciones estimadas en USD 2.167 millones por año. La totalidad de la producción estará destinada a los mercados internacionales.

El proyecto aprovechará infraestructura existente: el mineral será procesado en la planta de Alumbrera y transportado a través de un mineraloducto hasta Tucumán y, posteriormente, por tren hasta el puerto de Rosario

Javier Milei se reunió con Jamie Khoo, CEO de DayOne Data Centers

En el marco de Argentina Week, en París, el Presidente se reunió con la directora ejecutiva de DayOne nombrada en 2024, fue incluida en las listas Power Businesswomen 2025 de Forbes Asia y 50 Over 50 Global 2026 de Forbes.

Desde la página oficial de DayOne Data Centers, explicaron que su negocio se centra en "centros de datos preparados para el futuro, diseñados para la velocidad, la escalabilidad y el impacto. Con sede en Singapur, proporcionamos infraestructura digital crítica en Asia-Pacífico y Europa, y tenemos planes de expansión global en el horizonte".

Javier Milei será premiado por un foro económico de Francia y se prepara para volver a la Argentina

Este viernes 2 de octubre, la agenda del Presidente incluye la participación en el Foro Económico de París, en la sede del Automóvil Club de Francia, donde a las 10 se realizará la entrega de premios a los economistas más influyentes del mundo y brindará unas palabras de agradecimiento.

Por la tarde, está previsto el acto de cierre de la Argentina Week, con horario a confirmar. A las 18, partirá el vuelo de regreso a la Ciudad de Buenos Aires, adonde tiene previsto arribar el sábado 3 de octubre a las 10, en la Aeroestación Militar Aeroparque.

Javier Milei, ante empresarios en París: "Si reelegimos en primera vuelta, van a experimentar un milagro"

El presidente Javier Milei expuso este jueves en la apertura de la Argentina Week, el evento que reúne a inversores, empresarios y funcionarios en la capital francesa. Acompañado por 13 gobernadores, el mandatario defendió su gestión, lanzó críticas a la oposición y prometió "un milagro" si es reelecto en primera vuelta en 2027.

Desde el inicio, el jefe de Estado apuntó contra quienes cuestionan sus viajes al exterior. Sostuvo que su agenda internacional es "la más exitosa de la historia" y se quejó de "una oposición malintencionada que vilipendia" esa política, aunque remarcó que de cada gira vuelve con "anuncios de inversión de enorme magnitud".

Ante los empresarios, Milei afirmó que cualquier inversor que siga de cerca al país sabe que, si el oficialismo es reelecto, 2028 será "el mejor año económico de la historia económica argentina", algo que, según anticipó, se verá "tanto en los mercados financieros como en la economía real".

Luego explicó cómo imagina el escenario electoral: "Si el año que viene repetimos el resultado, ganaríamos en primera vuelta. Así, pasaríamos a tener el control de Diputados y estaríamos a muy pocos senadores de tener el control de la Cámara Alta". Y fue más allá: "Si en 30 meses hemos sido el Gobierno más reformista de los últimos 100 años, todos juntos, imagínense con un Congreso totalmente favorable. Van a experimentar un milagro en sus propias caras".

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