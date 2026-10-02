Javier Milei en Francia: el Presidente recibe un premio del Foro Económico de París

Milei y Glencore anunciaron en París el desarrollo del Proyecto Agua Rica

El presidente Javier Milei y el CEO de Glencore, Gary Nagle, anunciaron en París un acuerdo para desarrollar el Proyecto Agua Rica, en la provincia de Catamarca, durante la visita del mandatario a Francia.

El Comité Evaluador aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del Proyecto Agua Rica, de Minera Agua Rica, perteneciente a Glencore.

El Proyecto Agua Rica contempla una inversión de capital estimada en USD 4.000 millones para su desarrollo, de acuerdo con lo anunciado públicamente por Glencore.

Durante los primeros dos años se prevé una inversión de USD 771 millones, casi diez veces el monto mínimo exigido por el régimen. El proyecto será financiado con aportes de capital y deuda de Glencore.

Agua Rica tendrá un potencial de producción promedio anual de 200.000 toneladas de cobre, con exportaciones estimadas en USD 2.167 millones por año. La totalidad de la producción estará destinada a los mercados internacionales.

El proyecto aprovechará infraestructura existente: el mineral será procesado en la planta de Alumbrera y transportado a través de un mineraloducto hasta Tucumán y, posteriormente, por tren hasta el puerto de Rosario