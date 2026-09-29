El músico Callejero Fino, en la mira de la Justicia: pidieron su prisión preventiva El fiscal Cosme Iribarren solicitó la prisión preventiva para el cantante de RKT, por el peligro de fuga y las inconsistencias de su versión sobre el uso compartido de la camioneta sin patente en la que circulaba con un arma de guerra. Por Agregar C5N en









La situación judicial del músico Callejero Fino, se complica tras la solicitud formal dictada por la fiscalía. Redes sociales

El cantante Simón Natanael Alvarenga, más conocido como "Callejero Fino", seguirá detenido tras el pedido formal de la fiscalía por su prisión preventiva. El pedido aguarda la decisión de la Justicia.

El fiscal Cosme Iribarren solicitó que el músico siga detenido por portar una pistola Glock calibre .40 limada, y andar en una camioneta sin patente por Villa La Ñata, en Tigre. El proceso judicial se desarrolla con una condena previa cumplida por robo a mano armada del artista de RKT.

Callejero está demorado desde el 30 de agosto, cuando fue interceptado en un control vehicular mientras circulaba en una Volkswagen Amarok, y en la requisa le encontraron el arma de guerra, con la numeración suprimida y 12 municiones. Las pericias revelaron que estaba apta para disparar.

Al principio de la investigación, el expediente tramitaba bajo la figura de "tenencia ilegal de arma de guerra" pero la fiscalía volvió a calificar el delito a portación ilegal, que es una acusación de mayor gravedad procesal.

La investigación El fiscal Cosme Iribarren, quien interviene en la causa de la detención del músico Callejero Fino, pidió la prisión preventiva ante el peligro de fuga, luego de escuchar las actuaciones y la declaración del imputado ante la fiscalía de Benavídez. El oficial de justicia aseguró que el famoso circuló en la camioneta sin acompañantes durante las 48 horas previas al operativo, y desarticuló la versión inicial presentada por el músico y su defensa. El sospechoso había explicado que la camioneta se compartía con algunos familiares y amigos, sugiriendo que podría ser de otra persona.