Pity Álvarez habló desde el hospital con Moria Casan: "Siento que me va a explotar..." El músico continúa ingresado en terapia intermedia por un cuadro de hipertensión, pero la Justicia ordenó su internación forzosa por los próximos 90 días, luego de que intentara escaparse del Tornú por la tarde del lunes. Por Agregar C5N en









Cristian "Pity" Álvarez contó detalles de su internación a Moria Casán.

Luego de que la Justicia ordenara la internación forzosa por 90 días de Cristian "Pity" Álvarez tras su intento de escape del Hospital Tornú, el músico dialogó con Moria Casán y sintetizó su malestar físico e intelectual: "Siento que me va a explotar la cabeza".

En medio de un complejo panorama judicial y de salud, el exlíder de Viejas Locas habló por teléfono durante la emisión de La mañana con Moria desde la cama del hospital donde se encuentra internado.

La llamada se produjo pocas horas después de que la Justicia convalidara su internación forzosa por 90 días tras sufrir una descompensación y un brote psicótico durante las audiencias de su debate oral. Sin embargo, lejos de mostrarse abatido, el cantante sorprendió a la conductora y a toda la audiencia con sus dichos.

Pity Álvarez, tras su internación forzosa por orden de la Justicia: "Siento que me va a explotar la cabeza" En el inicio de la charla, Pity reconoció el duro episodio que atravesó en los tribunales: "Me pasó que colapsé, tengo tantas cosas en la cabeza que me agarra así como un brote psicótico y la verdad es que yo no me acuerdo de nada". En el mismo tono, agregó de forma dramática sobre su malestar físico e intelectual: "Siento que me va a explotar la cabeza".

A pesar del cuadro y de estar bajo supervisión médica en una sala hospitalaria, el artista de 54 años lanzó una frase que dejó atónita a la diva y al panel. "Ahora estoy bien. Sí, estoy en una cama en un hospital, pero estoy en el mejor momento de mi vida", aseguró.