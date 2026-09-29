29 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Pity Álvarez habló desde el hospital con Moria Casan: "Siento que me va a explotar..."

El músico continúa ingresado en terapia intermedia por un cuadro de hipertensión, pero la Justicia ordenó su internación forzosa por los próximos 90 días, luego de que intentara escaparse del Tornú por la tarde del lunes.

Por
Cristian Pity Álvarez contó detalles de su internación a Moria Casán.

Cristian "Pity" Álvarez contó detalles de su internación a Moria Casán.

Luego de que la Justicia ordenara la internación forzosa por 90 días de Cristian "Pity" Álvarez tras su intento de escape del Hospital Tornú, el músico dialogó con Moria Casán y sintetizó su malestar físico e intelectual: "Siento que me va a explotar la cabeza".

PH:  Juan Pablo Chaves (TN)
Te puede interesar:

La Justicia ordenó la internación forzosa de Pity Álvarez por 90 días

En medio de un complejo panorama judicial y de salud, el exlíder de Viejas Locas habló por teléfono durante la emisión de La mañana con Moria desde la cama del hospital donde se encuentra internado.

La llamada se produjo pocas horas después de que la Justicia convalidara su internación forzosa por 90 días tras sufrir una descompensación y un brote psicótico durante las audiencias de su debate oral. Sin embargo, lejos de mostrarse abatido, el cantante sorprendió a la conductora y a toda la audiencia con sus dichos.

Pity Álvarez, tras su internación forzosa por orden de la Justicia: "Siento que me va a explotar la cabeza"

En el inicio de la charla, Pity reconoció el duro episodio que atravesó en los tribunales: "Me pasó que colapsé, tengo tantas cosas en la cabeza que me agarra así como un brote psicótico y la verdad es que yo no me acuerdo de nada". En el mismo tono, agregó de forma dramática sobre su malestar físico e intelectual: "Siento que me va a explotar la cabeza".

A pesar del cuadro y de estar bajo supervisión médica en una sala hospitalaria, el artista de 54 años lanzó una frase que dejó atónita a la diva y al panel. "Ahora estoy bien. Sí, estoy en una cama en un hospital, pero estoy en el mejor momento de mi vida", aseguró.

La postura de Pity Álvarez sobre la causa judicial en su contra

Durante el intercambio, Álvarez también habló sobre el proceso penal que afronta por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. Al ser consultado sobre su estrategia de defensa y la posibilidad de argumentar la inimputabilidad por sus problemas de salud mental o adicciones, el músico remarcó: "No me voy a declarar inocente ni me voy a hacer el loco". En esa línea, remató con su particular estilo: "El universo no quiere que vuelva a la cárcel".

La conversación entre la conductora y el cantante intercaló momentos de tensión con pasajes insólitos, donde Pity llegó incluso a tararear estrofas para la diva. Mientras tanto, la Justicia dispuso que tras su estabilización médica sea evaluado su traslado a una institución de salud mental especializada para continuar con el tratamiento dispuesto por los peritos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Video: así fue como Pity Álvarez intentó escaparse del hospital donde está internado

play

Nuevo escándalo en el juicio al Pity Álvarez: el cantante intentó escaparse del hospital encapuchado

El parte médico de este jueves explica que Pity Álvarez está estable y con la presión controlada.

Difunden un nuevo parte médico sobre el estado de salud de Pity Álvarez luego de su internación

La madre del músico aseguró que la víctima era una persona que daba temor.

Juicio contra Pity Álvarez: la madre del músico aseguró que su hijo "vivía acosado"

play

Pity Álvarez fue internado por un crisis hipertensiva: está en terapia intermedia en el Hospital Tornú

play

Chocó el Pity Álvarez: tuvo un accidente con otro auto que cargaba combustible

Rating Cero

El futbolista le dio me gusta a una publicación de la modelo cordobesa.

Qué dirá la China Suárez: a Mauro Icardi lo agarraron infraganti con una modelo cordobesa

La conductora había dado señales públicas de su situación de salud en octubre del año pasado.

Conmoción: murió una famosa conductora tras luchar dos años contra el cáncer cerebral

La pérdida generó consternación en el mundo de.

Profundo dolor: murió un actor que hizo un papel inolvidable para una generación

Siguen las bajas en el reality que anoche estrenó su primer programa.

Sorpresa en Masterchef: la baja inesperada que sacude a Telefe en el arranque del programa

El reality gastronómico arrancó con números altísimos y le devolvió el protagonismo a Telefe en el prime time.

Explosiva interna en MasterChef entre los participantes a horas de su arranque: "No me cae bien"

Cristian Pity Álvarez contó detalles de su internación a Moria Casán.
play

Pity Álvarez habló desde el hospital con Moria: "Siento que me va a explotar la cabeza"

últimas noticias

Me presento como candidato a presidente de Independiente, está decidido, anunció Gastón Gaudio.

Gastón Gaudio confirmó su postulación como presidente de Independiente: "No quiero a nadie que le haya hecho daño al club"

Hace 5 minutos
El futbolista le dio me gusta a una publicación de la modelo cordobesa.

Qué dirá la China Suárez: a Mauro Icardi lo agarraron infraganti con una modelo cordobesa

Hace 20 minutos
El amparo exige al Estado nacional reactivar las obras viales en Entre Ríos.

Avanza el amparo para que el Gobierno transfiera a Entre Ríos los fondos para rutas nacionales

Hace 22 minutos
play

Balearon a un custodio de la ministra Monteoliva: se tiroteó con dos delincuentes

Hace 25 minutos
La conductora había dado señales públicas de su situación de salud en octubre del año pasado.

Conmoción: murió una famosa conductora tras luchar dos años contra el cáncer cerebral

Hace 29 minutos