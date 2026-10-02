Lionel Messi llegó a Argentina y se prepara para su partido despedida de la Selección El capitán de la Albiceleste arribó a Rosario junto a su familia y pasará el fin de semana en su casa, para luego viajar a Buenos Aires para sumarse a los entrenamientos con el equipo. El encuentro será el martes a las 20, contra Benín, en el estadio Monumental. Por Agregar C5N en









Messi llegó a Rosario. Redes sociales

El futbolista Lionel Messi llegó a Argentina para disputar su partido despedida con la Selección argentina en el estadio Monumental. El capitán arribó a Rosario con sus tres hijos Thiago, Ciro y Mateo; su pareja Antonela Roccuzzo y su madre Cecilia Cuccittini.

El arribo del capitán del equipo se esperaba el domingo, según había indicado el director técnico del equipo Lionel Scaloni en la conferencia de prensa del miércoles ante Bolivia: “Leo viene el fin de semana, después del partido del (sábado) 3, pero si quiere venir a jugar el 3 puede. En principio, viene después de ese partido; llegaría el domingo”.

Ya llegó Messi al país | Aterrizó en Rosario junto a su familia.



en vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/W9IlqQ6G0C — C5N (@C5N) October 2, 2026 Sin embargo, la idea del jugador fue llegar desde Estados Unidos el viernes por la mañana para descansar en su casa de la localidad de Funes y efectivamente sumarse al plantel el domingo en el predio de Ezeiza.

Todo parece indicar que la llegada se dará luego del partido del sábado por la noche ante Burkina Faso, por lo que ya podrá concentrar directamente para el partido del martes 6 de octubre que se jugará a las 20 contra Benín. Será su último partido con la camiseta Albiceleste.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene árbitros confirmados La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya tiene definidos los principales encargados del arbitraje para el partido ante Benín: el chileno Fernando Véjar será el juez principal y José Cabero estará en el VAR, en el encuentro que se disputará el martes 6 de octubre desde las 20 en el estadio Monumental.