Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de octubre El oficial minorista opera a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación, tras una primera rueda del mes sin cambios. Expectativa en los mercados en torno al riesgo país y los bonos y acciones argentinas. Por Agregar C5N en









El dólar cotiza arriba de los $1.500. Freepik

El dólar oficial minorista cotizó este viernes a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves sin cambios, El lunes, la divisa había iniciado la semana alcanzado un máximo intradiario de $1.550. Por su parte, el riesgo país volvió a subir, mientras que las acciones y bonos se desplomaron en Wall Street.

En los últimos días, en el plano local, el Gobierno recibió los malos datos del INDEC sobre una suba de la pobreza (32,2%) y la caída de la actividad económica en julio, sobre la cual especialistas ya advierten por una "recesión técnica" y comienzan a instalar dudas sobre el modelo económico.

Pese a esto, la sed de dólares de los argentinos mantiene una firmeza que no da tregua al esquema económico: durante agosto un total de 1,7 millones de personas físicas compraron divisas en los bancos por un valor bruto de u$s2.853 millones, lo que lo coloca como el segundo mes de mayor demanda del año, ubicado únicamente por detrás del pico registrado en julio.

El dólar cotiza arriba de los $1.500. Dólar Banco Nación hoy La divisa estadounidense cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.