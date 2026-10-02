Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de octubre

El dólar oficial minorista cotizó este viernes a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación, luego de una rueda de jueves sin cambios, El lunes, la divisa había iniciado la semana alcanzado un máximo intradiario de $1.550. Por su parte, el riesgo país volvió a subir, mientras que las acciones y bonos se desplomaron en Wall Street.
En los últimos días, en el plano local, el Gobierno recibió los malos datos del INDEC sobre una suba de la pobreza (32,2%) y la caída de la actividad económica en julio, sobre la cual especialistas ya advierten por una "recesión técnica" y comienzan a instalar dudas sobre el modelo económico.
Pese a esto, la sed de dólares de los argentinos mantiene una firmeza que no da tregua al esquema económico: durante agosto un total de 1,7 millones de personas físicas compraron divisas en los bancos por un valor bruto de u$s2.853 millones, lo que lo coloca como el segundo mes de mayor demanda del año, ubicado únicamente por detrás del pico registrado en julio.
El dólar cotiza arriba de los $1.500.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.523.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.008,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.635,72 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.552,44.