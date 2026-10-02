2 de octubre de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 2 de octubre

El oficial minorista opera a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación, tras una primera rueda del mes sin cambios. Expectativa en los mercados en torno al riesgo país y los bonos y acciones argentinas.

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El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

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El dólar oficial acumula una baja semanal.
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El dólar inició octubre sin cambios, a un paso de los $1.550

Pese a esto, la sed de dólares de los argentinos mantiene una firmeza que no da tregua al esquema económico: durante agosto un total de 1,7 millones de personas físicas compraron divisas en los bancos por un valor bruto de u$s2.853 millones, lo que lo coloca como el segundo mes de mayor demanda del año, ubicado únicamente por detrás del pico registrado en julio.

El dólar cotiza arriba de los $1.500.

El dólar cotiza arriba de los $1.500.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.495 para la compra y $1.545 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.523.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $2.008,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.635,72 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.552,44.

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