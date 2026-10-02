Franco Colapinto terminó 22° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Malasia

El argentino cumplió la sanción de cinco puestos tras el choque con Pierre Gasly en Bakú, pero también fue penalizado con 10 posiciones por el cambio de motor de combustión interna, por lo que largará último la carrera del domingo.

Franco Colapinto finalizó en la 22ª y última posición en el Gran Premio de Bahréin, que se corre en Malasia. El piloto de Alpine debió cumplir una sanción de 15 posiciones en Sepang.

Concretamente, se trata de una ubicación explicada por la estrategia de Alpine. Sabiendo que deberá arrastrar una penalización de 15 lugares en la grilla del domingo, el argentino priorizó el ritmo de carrera y las tandas largas sobre los neumáticos usados. Colapinto completó 18 giros, convirtiéndose, junto a Arvid Lindblad, en uno de los pilotos con mayor rodaje del ensayo.

En lo que respecta a los puestos de la pelea por el campeonato, Charles Leclerc se quedó con el mejor tiempo en la segunda práctica libre. Al volante de su Ferrari, el piloto monegasco giró en 1m37s528 para encabezar una tanda disputada sobre pista seca, a pesar de las constantes amenazas de lluvia en el circuito de Sepang.

El novato Isack Hadjar sorprendió al ubicar su Red Bull en la segunda posición a solo 0s099 de la cima, mientras que Lando Norris completó el podio virtual con McLaren a 0s137. Por su parte, Max Verstappen, líder de la FP1, finalizó cuarto; no obstante, el neerlandés marcó su registro con neumáticos medios, a diferencia de sus rivales directos que giraron con el compuesto blando.

El top 10 lo completaron Lewis Hamilton (5°), Oscar Piastri (6°), George Russell (8°), Kimi Antonelli (9°) y Pierre Gasly (10°) con el primer Alpine. La actividad de la FP2 concluyó bajo régimen de Virtual Safety Car debido a la detención en pista del Audi de Gabriel Bortoleto, lo que precipitó el cierre de las simulaciones de carrera previa al domingo.

Por qué el Gran Premio de Bahrein se corre en Malasia

La carrera se celebra en el circuito de Sepang después de nueve años sin acción en dicha pista. ¿La razón? el conflicto en Medio Oriente, donde Bahréin es uno de los focos de mayor tensión. Entonces, la FIA y la F1 hallaron la solución para darle continuidad a la agenda y también, sobre todas las cosas, para priorizar la salud y seguridad de los pilotos.

Día y horario de la clasificación del GP de Malasia de la F1

La clasificación de la Fórmula 1 en Sepang se disputará el sábado 3 de octubre a las 5 de la mañana, hora de Argentina. En Malasia comenzará a las 16, según el cronograma oficial publicado por la categoría.

La sesión del sábado definirá el orden deportivo de la parrilla, aunque en el caso de Colapinto existe un condicionante adicional: deberá cumplir una penalización de cinco posiciones en la grilla de largada, derivada del incidente ocurrido durante el GP de Azerbaiyán.

Cómo ver en vivo a Franco Colapinto en el GP de Malasia de la Fórmula 1

En Argentina, la actividad de Franco Colapinto y, especialmente, la clasificación del sábado, podrá seguirse en vivo por FOX Sports y mediante Disney+ Premium. La cobertura permitirá acompañar la lucha por las posiciones de salida desde las primeras horas de la mañana.

Otra alternativa es F1 TV, la plataforma oficial de la Fórmula 1, que ofrece las sesiones en vivo en los mercados donde el servicio está disponible. Incluye además cámaras a bordo, diferentes señales y herramientas específicas para seguir la actividad de los pilotos.