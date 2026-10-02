La revelación de Amalia Granata sobre Robbie Williams: "Me gustaría reencontrarme..."

Ante la visita del músico Robbie William a la Argentina, resurgió el encuentro íntimo del cantante con la legisladora Amalia Granata. Ante la consulta de si volvería a verlo, ella aseguró: "Me gustaría reencontrarme pero desde otros lugar".
Tras los comentarios del músico en el escenario, y la coincidencia en el hotel donde se hospeda, la diputada provincial revivió la historia que tuvieron y no cerró la puerta para otro encuentro.
Ante la visita del músico Robbie William a la Argentina, resurgió el encuentro íntimo del cantante con la legisladora Amalia Granata. Ante la consulta de si volvería a verlo, ella aseguró: "Me gustaría reencontrarme pero desde otros lugar".
La consulta surgió tras los dichos del artista británico en el estadio Movistar Arena donde lanzó una serie de chistes sobre su romance en el pasado, y la coincidencia de que la diputada provincial de Santa Fe estuvo horas antes del recital de Williams en el hotel Faena, el mismo donde se hospeda él durante su estadía en Buenos Aires. El actor y la ex Gran Hermano protagonizaron un recordado encuentro íntimo en 2004.
Granata aclaró el motivo de su visita al Faena, en el programa de Moria Casán, en El Trece, adonde fue para el cumpelaños de una amiga: "Voy a invocar una frase tuya: me impresiona mi fama”, bromeó y explicó: "Confirmé mi asistencia, tuve un imprevisto y finalmente pasé un rato a saludar, llevarle el regalo y estar en el momento de la torta. Cuando fui me encontré con que él estaba alojado ahí".
Finalmente, la ex modelo admitió que “es como extraño todo lo que pasa”, y no cerró la puerta a una segunda oportunidad de ver a Williams, como cuando tenía 23 años: “Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”.
Robbie Williams rememoró, entre risas, el episodio ocurrido durante su primera visita al país, en 2004, cuando tuvo un encuentro íntimo con la diputada Amalia Granata. "¿Saben que me encontré a una fan con la que me acosté la última vez que estuve aquí?", preguntó el músico británico ante los gritos del público en el Movistar Arena, en Buenos Aires. Ella había estado horas antes en el hotel Faena adonde se aloja el músico durante su estadía en Argentina. "No es la que ustedes creen", cerró en medio de aplausos.