La revelación de Amalia Granata sobre Robbie Williams: "Me gustaría reencontrarme..." Tras los comentarios del músico en el escenario, y la coincidencia en el hotel donde se hospeda, la diputada provincial revivió la historia que tuvieron y no cerró la puerta para otro encuentro. Por Agregar C5N en









Granata habló de la posibilidad de reencontrarse con Williams, aunque desde otro lugar. Redes sociales

Ante la visita del músico Robbie William a la Argentina, resurgió el encuentro íntimo del cantante con la legisladora Amalia Granata. Ante la consulta de si volvería a verlo, ella aseguró: "Me gustaría reencontrarme pero desde otros lugar".

La consulta surgió tras los dichos del artista británico en el estadio Movistar Arena donde lanzó una serie de chistes sobre su romance en el pasado, y la coincidencia de que la diputada provincial de Santa Fe estuvo horas antes del recital de Williams en el hotel Faena, el mismo donde se hospeda él durante su estadía en Buenos Aires. El actor y la ex Gran Hermano protagonizaron un recordado encuentro íntimo en 2004.

Granata aclaró el motivo de su visita al Faena, en el programa de Moria Casán, en El Trece, adonde fue para el cumpelaños de una amiga: "Voy a invocar una frase tuya: me impresiona mi fama”, bromeó y explicó: "Confirmé mi asistencia, tuve un imprevisto y finalmente pasé un rato a saludar, llevarle el regalo y estar en el momento de la torta. Cuando fui me encontré con que él estaba alojado ahí".

Finalmente, la ex modelo admitió que “es como extraño todo lo que pasa”, y no cerró la puerta a una segunda oportunidad de ver a Williams, como cuando tenía 23 años: “Me gustaría reencontrarme desde otro lugar”.