Se casaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Es un día de mucha felicidad" La actriz y el cantante, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, pasaron por el civil tras 6 años de relación y dieron el sí en una ceremonia íntima. Agregar C5N en









Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro. Movilpress

La actriz Julieta Prandi y el cantante Emanuel Ortega se casaron este martes después de estar de novios durante seis años y dieron el "sí" en una ceremonia íntima, aunque se tomaron un tiempo para dar algunas declaraciones a la prensa: "Es un día de mucha felicidad".

La pareja resumió la emoción en pocas palabras. "Muy feliz", aseguró el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar, mientras la conductora aseguró: "Lo vivo con mucha paz, es un momento esperado y elegido".

Los novios lucieron dos estilos formales, ella en blanco y él con una polera negra y un ambo azul oscuro, y a la salida del acto se reunieron en un almuerzo con amigos y familia. Ella llevó un en sus manos un ramo de flores en tonos rosas, blancos y verdes con cintas largas.

Los famosos saludaron a la prensa, no sin antes aclarar que habían esperado que no se conociera la noticia hasta que hubieran concretado el enlace. "La idea era que no lo supieran", reveló la modelo en Intrusos. Mientras que el músico aseguró: "No le avisamos a nadie, en algunos casos hasta ayer".

ASÍ LLEGABAN JULIETA PRANDI Y EMANUEL ORTEGA AL REGISTRO CIVIL: "ES UN DÍA DE MUCHA FELICIDAD"@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/BS4t3k3BdJ — América TV (@AmericaTV) September 15, 2026 Ortega agregó que pensaron mantener el casamiento por civil en secreto o en su círculo íntimo: "Queríamos que fuera algo chico y que estuviera el que pudiera estar. Fue adrede, queríamos algo muy tranquilo".