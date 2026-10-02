Inesperado: la revelación en vivo de Pergolini sobre una historia muy famosa de Robbie Williams en Argentina El conductor desarmó un mito urbano de los noventa durante una distendida charla al aire en la televisión. Agregar C5N en









El conductor contó una llamativa anécdota con el cantante.

En pleno clima de expectativa por el retorno de Robbie Williams a suelo argentino, una disparatada historia salió a la luz para desarmar varios mitos del ambiente del espectáculo. El encargado de dar a conocer el insólito episodio fue Mario Pergolini, quien aprovechó la emisión de su programa en El Trece para desmentir un viejo rumor que involucraba las supuestas andanzas nocturnas de la estrella internacional durante uno de sus pasos por Buenos Aires.

Durante un divertido intercambio al aire junto a Evelyn Botto y Soy Rada, el reconocido presentador sacó a la luz los detalles de una madrugada inolvidable protagonizada por el exintegrante de Take That. Lejos de las fiestas descontroladas que la prensa de la época le atribuía al músico, la realidad resultó ser mucho más insólita, involucrando a un amigo cercano del conductor en un mano a mano que se extendió hasta el amanecer.

Qué dijo Pergolini sobre su anécdota de Robbie Williams Según el relato del ex CQC, todo comenzó apenas finalizada una nota periodística con el artista británico, momento en que recibió un llamado con un pedido imprevisto: el cantante quería jugar al videojuego de fútbol pero no tenía rival. Ante esa insólita exigencia, el empresario se contactó de inmediato con Maxi Peñalver, su socio comercial, para encomendarle una misión urgente: “Che, Maxi, hay que llevarle un FIFA a Robbie Williams”, ordenó antes de acudir a la cita.

Al llegar al lugar pautado, la velada tomó un rumbo inesperado cuando el propio conductor tuvo que retirarse por compromisos personales, dejando a su allegado a cargo de la situación. Lejos de acobardarse, Peñalver decidió quedarse en el lugar y terminó protagonizando una maratónica jornada gamer junto al ídolo internacional. La partida frente a la pantalla se extendió durante horas y recién concluyó cerca de las 5 o 6 de la mañana.

El cantante planea usar un clásico sistema capilar para mantener su look. Redes sociales Esta revelación le sirvió al comunicador para echar por tierra las distintas versiones que circulaban en los medios sobre el paradero y las compañías del compositor inglés en aquella estadía porteña. Con tono socarrón, el conductor ironizó sobre la distancia entre la ficción mediática y lo que realmente ocurría entre cuatro paredes: “Mientras todo el mundo decía que Robbie Williams estaba haciendo algo con alguien, estaba jugando al FIFA con mi socio”, disparó sin filtros.

De esta manera, el testimonio de Peñalver como testigo presencial sirvió para desmitificar una de las leyendas más instaladas sobre la visita de la figura del pop a nuestro país. El desopilante recuerdo no tardó en volverse viral en las redes sociales, confirmando que, detrás del aura de estrella de rock global, el músico solo buscaba un rival a la altura para quemar horas frente a la consola.