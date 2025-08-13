13 de agosto de 2025 Inicio
Juicio de Julieta Prandi: condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión por abuso sexual

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana determinó que el exesposo de la modelo deberá cumplir una pena de 19 años con prisión inmediata. Ya fue detenido.

Condenaron a Claudio Contardi a 19 años de prisión.

Luego de tres audiencias, la Justicia condenó a Claudio Contardi, exesposo de Julieta Prandi, a 19 años de prisión por abuso sexual agravado con acceso carnal reiterado y violencia de género. El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 2 de Zárate-Campana lo detuvo de forma inmediata.

Prandi y su novio, Emanuel Ortega, se abrazaron tras el veredicto.
La reacción de Julieta Prandi tras conocer la condena contra Claudio Contardi

La resolución fue breve, prácticamente a puertas cerradas. La conductora se enteró del fallo en una sala contigua debido a la orden de restricción y, según trascendió, hubo festejos porque el Tribunal dictó una sentencia cercana a lo que había pedido la Fiscalía, que eran 20 años. De acuerdo con imágenes de TN, la conductora que no presenció la lectura de la sentencia y se abrazó con Fernando Burlando y su equipo de abogados.

Contardi, por su parte, fue detenido en el momento posterior de conocer la condena. De acuerdo con lo que informó Federico Fahsbender en La Mañana por C5N, será trasladado a la alcaidía departamental de Campana para luego decidir el penal en el que será finalmente alojado para cumplir su condena. Cabe destacar que este proceso estará a cargo del Servicio Penitenciario, quien dispondrá la ubicación final del imputado.

Entre las opciones dentro de las dependencias de la Provincia de Buenos Aires podría ser trasladado al penal de Florencio Varela, Magdalena, al complejo San Martín o incluso Campana. Según contó Fahsbender, tiene derecho a estar cerca de su familia.

Noticia en desarrollo.-

