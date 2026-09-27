27 de septiembre de 2026 Inicio
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Este actor interpretó a Hamlet en el teatro y aceptó el papel sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida: quién era

El intérprete británico protagonizó una de las interpretaciones más recordadas de Hamlet en el National Theatre de Londres. Su historia personal volvió a cobrar relevancia tras el estreno de una nueva película sobre el personaje.

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El actor británico Ian Charleson quedó ligado para siempre a una de las interpretaciones más recordadas de la obra de Shakespeare. 

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  • Quién fue Ian Charleson y cuál fue su trayectoria
  • Cómo llegó a interpretar nuevamente a Hamlet
  • Qué ocurrió durante las funciones en Londres
  • Cuándo murió el reconocido actor británico
  • Cómo la historia de Charleson llegó nuevamente al cine

Este actor interpretó a Hamlet en el teatro y aceptó el papel sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida: tenía 40 años cuando aceptó volver a interpretar a Hamlet pese a atravesar una enfermedad. Su historia llega nuevamente al cine de la mano de Andrew Scott, ¿quién era?.

En 1989, el artista británico sabía que su vida estaba llegando a su fin, pero decidió aceptar uno de los desafíos más importantes de su carrera: volver a interpretar a Hamlet en el National Theatre de Londres. La reconocida figura atravesaba una enfermedad avanzada y había pasado por complicaciones médicas importantes. A pesar de su estado de salud, continuó con los ensayos y se preparó para ponerse nuevamente en la piel del personaje de William Shakespeare.

Décadas después, su historia vuelve a cobrar protagonismo gracias a Elsinore, la nueva película dirigida por Simon Stone y protagonizada por Andrew Scott.

La increíble historia del actor que estaba por morir y aceptó el papel de Hamlet

Ian Charleson nació en Escocia y desarrolló una importante trayectoria en teatro, cine y televisión. Ya había interpretado a Hamlet quince años antes, por lo que conocía profundamente al personaje cuando recibió la posibilidad de regresar al escenario. La oportunidad apareció de manera inesperada. Daniel Day-Lewis dejó la producción dirigida por Richard Eyre, por lo que el equipo necesitaba encontrar rápidamente un reemplazo.

Eyre inicialmente dudó al conocer el estado de su salud, sin embargo, finalmente decidió confiar y darle la posibilidad de asumir nuevamente el papel. Charleson atravesó los ensayos mientras recibía tratamientos médicos. Su estado físico era cada vez más delicado, pero consiguió completar las funciones previstas.

Su interpretación del clásico teatral quedó especialmente asociada a las circunstancias personales que atravesaba. El personaje de Shakespeare gira alrededor de cuestiones como la muerte, la duda y la existencia, temas que adquirieron otra dimensión mientras el intérprete enfrentaba su propia enfermedad.

El protagonista realizó su última función de Hamlet el 8 de noviembre de 1989 y murió el 6 de enero de 1990, a los 40 años. El actor había pedido expresamente que el sida figurara como causa de su muerte, en una época en la que la enfermedad todavía estaba rodeada de un fuerte estigma y silencio social.

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