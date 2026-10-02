Yanina Latorre explotó de furia tras la difusión de un recorte malintencionado: su dura reacción

Una escena que parecía parte del juego televisivo desató una inesperada polémica en redes y provocó un contundente descargo.

La presentadora no soportó un clip sobre ella que fue viralizado.

La conductora Yanina Latorre protagonizó este viernes un durísimo descargo en X después de que se viralizara un recorte de su participación junto a Agustín “Cachete” Sierra en el React de Masterchef Celebrity de Telefe . La publicación presentaba el intercambio como una supuesta “humillación” de la conductora hacia el actor.

Yanina Latorre llamó sin querer a Ángel de Brito y se escuchó todo lo que no quería que se supiera

Una cuenta de X difundió el fragmento con una interpretación que aseguraba que Latorre había menospreciado a Sierra al marcar diferencias entre sus respectivos espacios. La conductora rechazó de plano esa lectura y respondió directamente al perfil responsable de la publicación.

“Sos tan imbécil, pero tan imbécil que sos digno o digna de lástima” , disparó Yanina Latorre contra el usuario Tele Bizarra, antes de cuestionar que el usuario estuviera “escondido” detrás de la cuenta y utilizara el trabajo ajeno para alimentar la polémica en redes sociales.

La figura de la televisión argentina fue todavía más lejos al apuntar contra la selección de fragmentos fuera de contexto: “¿Buscás ‘cortecitos’ para generar odio? ¿Probaste laburar?” , escribió. También comparó la insistencia del perfil con una obsesión y cuestionó la intención con la que se había difundido el video.

Finalmente, Yanina Latorre explicó el vínculo que mantiene con Cachete Sierra y negó que detrás de la escena existiera una pelea real: “Cachete es mi amigo y juntos manejamos la ironía” . Con esa aclaración, sostuvo que el intercambio había sido irónico y rechazó la interpretación instalada a partir del recorte viral.

Yanina Latorre cuestionó a Maru Botana en MasterChef Celebrity

La polémica coincidió con otra fuerte intervención de Yanina Latorre durante el react de MasterChef Celebrity, donde actualmente reemplaza a su hija Lola Latorre, quien se encuentra en París. Allí comparte la transmisión con Cachete Sierra y comenta lo que sucede en el reality de Telefe.

Durante la emisión del jueves, Latorre puso especialmente la mirada sobre Maru Botana cuando llegó el momento de probar el plato de Julieta Nair Calvo. Al observar la degustación, lanzó una pregunta que rápidamente tuvo repercusión: “¿A ver cuánto come Maru? Que siempre come poco”.

La conductora acompañó su comentario con un gesto para representar el tamaño del bocado que había tomado Maru Botana. “Ay no, el pedacito es así”, expresó mientras señalaba con los dedos la pequeña cantidad que, según su observación, la pastelera había probado de la preparación.

"Atendida"



Porque Yanina Latorre la atendió a Maru Botana en una nueva gala #masterchefcelebrity

pic.twitter.com/iWa6VYMe0A — Tendencia Reality Argentina (@pptgranhermano) October 2, 2026

Pero Yanina Latorre no se quedó únicamente en la ironía y cuestionó directamente si semejante porción permitía evaluar correctamente una preparación. “Con lo que probó no puede saber si está rico o no”, sentenció mientras seguía la devolución de Botana en MasterChef Celebrity.

El comentario encontró eco en redes sociales, donde la cantidad de comida que Botana prueba durante las degustaciones ya había generado observaciones entre algunos espectadores. Latorre incluso se sumó a las repercusiones y memes que circularon alrededor de esas escenas del programa.