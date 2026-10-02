Se supo quién fue el famoso que pegó el faltazo y plantó a Mario Pergolini en Otro día perdido El conductor anunció que hubo un invitado que no asistió al programa de El Trece e improvisó con una entrevista a un integrante de su equipo: Agustín Rada Aristarán. Agregar C5N en









¿Qué famoso plantó a Pergolini? Redes sociales

El programa de Mario Pergolini sufrió la baja de un invitado a último momento, según el mismo conductor reveló, e improvisó al aire con un supuesto invitado sorpresa: Agustín Rada Aristarán, el presentador del mismo programa quien tomó la posta como figura y fue entrevistado. Pero ahora se dio a conocer quién pegó el faltazo.

“Tenemos un problema. Lo siento. Tenemos un problemón. Este programa tiene tres partes, la del comienzo, parte actualidad y después un invitado o dos. Esto no suele pasar, pero no hay invitado. No importa quién, canceló hace un ratito nada más”, contó al aire.

Sin embargo, según indicaron en redes sociales, el invitado era Ángel de Brito. Pero el mismo conductor de LAM indicó que avisó el lunes, es decir, con más de tres días de anticipación. Pero lo que la producción decidió llevar adelante el programa sin invitado, bromear con lo sucedido y reemplazarlo con Rada.

@AngeldebritoOk era el invitado de la jornada en el ciclo @otrodiaperdidok en la pantalla de @eltreceoficial pero finalmente no estuvo presente ¿Qué sucedió? #Chisme pic.twitter.com/Un9Cy0O46f — Chisme (@somoschisme) October 2, 2026 El mismo Aristarán habían asegurado en varias ocasiones que tenía el deseo de ser invitado en algún momento, por lo que, aprovecharon la situación y decidieron mantener la jornada libre para invitarlo. Esto indica que estaba todo planeado porque incluso tenían un mago invitado para sumar a la entrevista.

Juana Viale y su particular visión sobre la maternidad a los 44 en Otro día perdido La nieta de Mirtha Legrand, Juana Viale, sorprendió al conductor Mario Pergolini al hablar de sus ganase de volver a ser mamá. Viale se sinceró sobre su presente familiar y dijo que estaría dispuesta a atravesar la maternidad una vez más. “Me siento Wonder Woman”, lanzó.