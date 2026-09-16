16 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

La Justicia redujo la condena al exesposo de Julieta Prandi por abuso sexual

El Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la condena contra Claudio Contardi por el abusos reiterados a su exesposa, pero redujo la pena de 19 a 18 años y seis meses de prisión tras revisar el fallo. La noticia se dio a conocer apenas un día después de que la conductora celebrara su casamiento por civil con el músico Emanuel Ortega.

Por
sans-serif;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";mso-fareast-language:ES-AR>LaJusticia confirmó la sentencia dictada en agosto de 2025 para Contardi y quedó fijada en 18 años y 6 meses de prisión efectiva.

La Justicia confirmó la sentencia dictada en agosto de 2025 para Contardi y quedó fijada en 18 años y 6 meses de prisión efectiva.

La Justicia bonaerense redujo la condena a Claudio Contardi por el abuso sexual a Julieta Prandi, aunque confirmó su responsabilidad penal. Fue el Tribunal de Casación Penal el que dictaminó la resolución, tras revisar el fallo emitido en agosto de 2025, y decidió ajustar la pena de 19 a 18 años y seis meses de prisión. De este modo, la sentencia se mantiene firme, pero con una leve disminución en el tiempo de cárcel para el exesposo de la modelo.

Naiara Esperanza Coronel, la joven de 20 años.
Te puede interesar:

Femicidio en Santa Fe: imputaron a un hombre por prender fuego a su novia mientras dormía

La noticia se dio a conocer un día después de que la conductora celebrara su casamiento por civil con el músico Emanuel Ortega. Entre los argumentos presentados por la defensa, se planteó que se había vulnerado el derecho del imputado a ser juzgado por jurados y que, además, no contó con una defensa eficaz debido a los cambios de abogados antes del debate. También se señaló que los hechos estaban descriptos de manera imprecisa, que la prueba resultaba insuficiente, que no se acreditó el dolo ni el grave daño psíquico, y que la pena impuesta era excesiva.

No obstante, el Tribunal rechazó lo expuesto por la defensa de Contardi y consideró que había optado válidamente por ser juzgado por un tribunal técnico y que no podía volver sobre esa decisión luego de haberse desarrollado el juicio bajo esa modalidad. Además, entendió que el imputado contó con una defensa adecuada, que conoció en detalle los hechos que se le atribuían y que pudo ejercer su derecho a defenderse y que no se vio afectado el principio de congruencia.

Casación redujo la condena a Contardi pero ratificó su culpabilidad

Los jueces destacaron que el testimonio de Julieta Prandi fue sólido y consistente, respaldado por familiares, amigos, compañeros de trabajo y profesionales de la salud. También dieron por acreditado que dentro de la relación existió un contexto prolongado de violencia psicológica, económica, física y sexual, lo que anulaba cualquier posibilidad de consentimiento.

Además, concluyeron que los abusos dejaron secuelas graves en la salud mental de la víctima, con síntomas de estrés postraumático, ansiedad, depresión y necesidad de tratamiento médico.

Sin embargo, el Tribunal consideró que una de las agravantes aplicadas para fijar la pena no estaba suficientemente fundamentada y decidió excluirla. Por esa razón, hizo lugar parcialmente al recurso de la defensa y redujo la condena de 19 a 18 años y medio de prisión, aunque mantuvo firme la calificación legal, la detención y el rechazo de los demás planteos.

“La reducción es insensible. La condena ya fue ejemplar y marca un antes y un después en causas de este tipo”, expresó el abogado Fernando Burlando, representante de Prandi.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Elías Barrionuevo junto a Camila Ruth Castro. 

Detuvieron a Elías Barrionuevo, acusado de matar a su novia de 18 años en Ituzaingó

Elías Barrionuevo y Camila Ruth Castro.

Una vecina aseguró que el femicida de Ituzaingó "salió a pedir ayuda y se fue caminando"

Una septuagenaria ejecutó de dos disparos a su pareja tras años de maltrato.

Tucumán: una mujer de 79 años, víctima de violencia de género, mató a su esposo de dos disparos

Silvia Beatriz Mena, quien fue hallada muerta por su hijo, junto a su marido, Marcelo Tesio, sospechoso.

El hijo de la víctima de femicidio en Merlo apuntó contra su padre: "Desde chico fue violento"

El femicida Marcelo Tesio con su víctima, Silvia Beatriz Mina.
play

Un joven encontró asesinada a su madre y su padre confesó: "Se me fue la mano"

El árbol plátano de sombra que inunda las calles de la Ciudad de Buenos Aires con sus semillas con filamentos peludos.

Mapa de plátanos en Ciudad de Buenos Aires: qué calles evitar para resguardarse de la "pelusa" del árbol

Rating Cero

El futbolista y la actriz compartieron en redes sociales un carrusel de fotos relajado en el campo.

China Suárez y Mauro Icardi desmienten rumores de ruptura con románticas fotos

Algunos datos sobre la famosa serie fueron revelados.

Revelaron detalles inéditos de un regreso esperado en la TV: fue un éxito en Argentina

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro.

Se filtró el mensaje de la exesposa de Emanuel Ortega tras su casamiento con Julieta Prandi

Una figura de la televisión renunció a un famoso programa radial.

Bombazo: una figura de la TV renunció a un exitoso programa y ya tiene un nuevo trabajo

La participación del cantante era particularmente esperada por el público.

La explosiva reacción de Wanda Nara ante la inesperada salida de L-Gante de MasterChef Celebrity

Una vieja interna salió a la luz luego del casamiento.

Se filtró la vieja interna entre Luli Salazar y Julieta Prandi tras el casamiento de Emanuel Ortega

últimas noticias

El árbol plátano de sombra que inunda las calles de la Ciudad de Buenos Aires con sus semillas con filamentos peludos.

Mapa de plátanos en Ciudad de Buenos Aires: qué calles evitar para resguardarse de la "pelusa" del árbol

Hace 10 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump calificó de "conspiración enfermiza" los intentos de regular la IA

Hace 28 minutos
El futbolista y la actriz compartieron en redes sociales un carrusel de fotos relajado en el campo.

China Suárez y Mauro Icardi desmienten rumores de ruptura con románticas fotos

Hace 30 minutos
LaJusticia confirmó la sentencia dictada en agosto de 2025 para Contardi y quedó fijada en 18 años y 6 meses de prisión efectiva.

La Justicia redujo la condena al exesposo de Julieta Prandi por abuso sexual

Hace 32 minutos
Algunos datos sobre la famosa serie fueron revelados.

Revelaron detalles inéditos de un regreso esperado en la TV: fue un éxito en Argentina

Hace 38 minutos