Confirmado: las dos figuras del streaming que se suman a MasterChef

El reality culinario tiene una renovada apuesta digital y varias novedades que prometen sorprender a la audiencia.

Sigue los preparativos para el desembarco de MasterChef Junior al aire de Telefe y, conforme la información que surgió en las últimas horas, ahora incorporará a dos nombres provenientes del universo digital. Se trata de Juli Castro y Mernuel , quienes tendrán una participación especialmente pensada para acompañar al público desde las plataformas.

Vuelve un clásico a Telefe con Marley en la conducción: la fecha confirmada

La dupla estará al frente del React de MasterChef Junior, un espacio de reacciones y comentarios alrededor de lo que ocurra en el reality infantil. La incorporación apunta a sumar un lenguaje cercano al streaming y a las audiencias más jóvenes.

La novedad fue anticipada en X por el periodista Federico Bongiorno : “ Juli Castro y Mernuel serán la dupla del React de #MasterChefJunior ”, señaló al revelar el nuevo rol de los creadores de contenido.

El programa principal tendrá a Verónica Lozano en la conducción, mientras que Germán Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas integrarán el jurado. La composición del equipo había sido presentada por Telefe ante clientes y socios estratégicos a comienzos de septiembre.

La presencia de Juli Castro y Mernuel completa así otra pieza de la estrategia multiplataforma alrededor del formato. Ambos llegan desde el entretenimiento digital para aportar al react una dinámica diferente a la competencia que protagonizarán los pequeños cocineros.

Juli Castro y Mernuel serán la dupla del React de MasterChef Junior.

Cuándo comienza MasterChef Kids

Por el momento, Telefe no comunicó públicamente un día exacto para el estreno de MasterChef Junior. No obstante, las informaciones disponibles ubican el regreso del formato infantil durante octubre de 2026, aunque la fecha definitiva permanece pendiente de oficialización.

La convocatoria oficial de Telefe está destinada a niños y niñas de entre 8 y 13 años apasionados por la cocina. Las bases establecen que la inscripción permanece disponible hasta el 31 de octubre de 2026 y contemplan disponibilidad de los participantes durante los meses siguientes.

Otra pista sobre el cronograma aparece en la convocatoria: los aspirantes deben contar con disponibilidad para participar del proceso entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. Una cobertura especializada también señaló que las grabaciones están previstas los sábados desde octubre hasta mediados de febrero.

En cuanto a su lugar en la programación, versiones periodísticas señalaron que la edición infantil podría emitirse los viernes, aprovechando una jornada diferente de MasterChef Celebrity. Informaciones anteriores habían manejado como alternativas viernes o domingos, por lo que ese detalle todavía debe considerarse sujeto a la grilla definitiva de Telefe.

Lo que sí está confirmado es el equipo central: Vero Lozano será la conductora y Martitegui, Maru Botana e Ian Lucas evaluarán a los participantes. Sobre las versiones de tensión por la conducción, Ian fue categórico al desmentir una interna, mientras Lozano también bajó el tono a la controversia: “No hay que enojarse”.