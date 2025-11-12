La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato?

Luego de viralizarse que Suárez había cancelado su visita a Antes Que Nadie, desde Luzu TV sorprendieron al informar que "La China" iba a ser parte del ciclo Patria y Familia. Por eso, generaron mucha expectativa entre sus casi 300 mil seguidores y quedaron en boca de todos, ya que este canal es dueño de ambos programas.
Durante el mediodía de este miércoles, el conductor Fede Popgold se sentó en un mano a mano en el estudio con una mujer con rasgos asiáticos y esto generó un nuevo viral en redes sociales. Con motivo del juego de palabras entre el apodo de la actriz y la forma despectiva en la que se suele discriminar a las personas de esta parte del mundo, se vivió una situación de muchas risas y el ciclo Patria y Familia consiguió destacarse.
Durante la apertura del programa, Popgold fue quien llevó adelante la "entrevista" y comenzaron con un plano en el que ella estaba de espaldas, algo que tuvo como claro objetivo ocultar la verdadera identidad de la invitada. A los pocos segundos, cambió el ángulo y se reveló que no era la China Suárez, sino que era "La China" porque sus padres nacieron en ese país, mientras que ella es argentina.
Embed - #PATRIAYFAMILIA l LA CHINA CUENTA TODO Y JULI CANTÓ A MIRTHA LEGRAND
Algunos minutos después, en Luzu TV se reveló que quien ocupó el lugar de "La China" fue Luna Li (@lucialunali), una influencer con más de 11 mil seguidores en Instagram. Así, aprovecharon el escándalo viral de la mejor manera y consiguieron más de 150 mil visualizaciones del streaming de este miércoles 12 de noviembre.
