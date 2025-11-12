La China visitó Luzu TV y rompió el silencio: ¿ganó Nico Occhiato? El mundo del streaming se vio revolucionado luego del escándalo viral con la actriz, por lo que desde el canal aprovecharon para un viral inesperado.







La China Suárez se negó a visitar Luzu TV por la ausencia de Nico Occhiato. Redes sociales

La actriz y modelo China Suárez se negó a participar de una entrevista en Luzu TV y la noticia no tardó en ser viral en redes sociales, ya que la decisión estuvo ligada a la ausencia de Nico Occhiato en Antes Que Nadie, alguien que habría terminado por ganar la discusión de una forma llamativa.

Luego de viralizarse que Suárez había cancelado su visita a Antes Que Nadie, desde Luzu TV sorprendieron al informar que "La China" iba a ser parte del ciclo Patria y Familia. Por eso, generaron mucha expectativa entre sus casi 300 mil seguidores y quedaron en boca de todos, ya que este canal es dueño de ambos programas.

Durante el mediodía de este miércoles, el conductor Fede Popgold se sentó en un mano a mano en el estudio con una mujer con rasgos asiáticos y esto generó un nuevo viral en redes sociales. Con motivo del juego de palabras entre el apodo de la actriz y la forma despectiva en la que se suele discriminar a las personas de esta parte del mundo, se vivió una situación de muchas risas y el ciclo Patria y Familia consiguió destacarse.

La China en Patria y Familia Luzu TV llevó a una mujer con rasgos asiáticos en reemplazo de la China Suárez. Capturas Instagram Durante la apertura del programa, Popgold fue quien llevó adelante la "entrevista" y comenzaron con un plano en el que ella estaba de espaldas, algo que tuvo como claro objetivo ocultar la verdadera identidad de la invitada. A los pocos segundos, cambió el ángulo y se reveló que no era la China Suárez, sino que era "La China" porque sus padres nacieron en ese país, mientras que ella es argentina.

Embed - #PATRIAYFAMILIA l LA CHINA CUENTA TODO Y JULI CANTÓ A MIRTHA LEGRAND Algunos minutos después, en Luzu TV se reveló que quien ocupó el lugar de "La China" fue Luna Li (@lucialunali), una influencer con más de 11 mil seguidores en Instagram. Así, aprovecharon el escándalo viral de la mejor manera y consiguieron más de 150 mil visualizaciones del streaming de este miércoles 12 de noviembre.