Axel Kicillof: "El Indio expresa una parte importante de nuestra historia y de nuestra identidad"

El gobernador bonaerense habló con Duro de Domar sobre la emotiva despedida que el pueblo ricotero le está dando a su ídolo en Avellaneda.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , consideró este domingo que "el Indio expresa una parte importante de nuestra historia y de nuestra identidad" y se mostró satisfecho con el operativo que se llevó a cabo en Avellaneda para que el pueblo ricotero pudiera despedir a su ídolo.

"Es un fenómeno que incluso supera a sus fanáticos, por su talento pero también por su posicionamiento, por sus actitudes, que fueron tremendamente disruptivas y simbólicas", expresó Kicillof en diálogo con Pablo Duggan en Duro de Domar , por C5N .

El mandatario bonaerense remarcó que "la responsabilidad desde un primer momento fue que esto se pudiera hacer como corresponde. Y el resultado se logró".

Más allá del operativo, reconoció que "lo importante, lo deslumbrante, es la gente. El pueblo despidiendo a un ídolo, a una figura que marcó una época y también haciendo de esto un verdadero acto popular en las calles" .

La última misa ricotera del Indio Solari es, sin dudas, un hecho histórico por la magnitud de la convocatoria. Desde poco antes de las 10 de la mañana de este domingo, momento en que se abrieron las puertas del Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en Avellaneda, grupos de amigos, familias y personas que se acercaron solas, se presentaron en el lugar para dar el último adiós al músico y, hasta el momento, ingresaron más de 250.000 almas.

En diálogo con C5N, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, brindó números y otros detalles sobre el operativo que se desarrolla con tranquilidad. "Sabemos que a la Capilla Ardiente en promedio están entrando unas 15.000 personas por hora y esto nos lleva a un dato de 200.000 personas que ya pasaron", confirmó el funcionario, cuando eran las 9 de la noche.

Además, Alonso confirmó que la cantidad de gente que llega hasta esa zona del Gran Buenos Aires no merma, aún con el clima hostil de las últimas horas del domingo. "Tenemos una fila de gente muy importante todavía que está a más de 9 kilómetros, hay muchísima gente", advirtió.

Indio funeral

En ese marcó el ministro aseguró que, más allá de la tristeza por la partida del Carlos Aberto Solari, se trata de un hecho único en la historia. "Esto es una celebración, es una situación que la estamos llevando adelante con mucha responsabilidad, con mucho orgullo, cuidando fundamentalmente al pueblo de Avellaneda, dándole la posibilidad a toda la comunidad ricotera, a todos los que admiraban al Indio, de poder ir a despedirlo", señaló.

El funcionario fue claro en cuanto a la duración del velorio y sostuvo que no terminará hasta tanto hayan ingresado todas las personas que se acercaron hasta el lugar. "La familia fue muy generosa, nos dijo que esto va a durar el tiempo que sea necesario para que todos se puedan despedir", agregó Alonso.