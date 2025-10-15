Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga Los conductores de streaming detallaron en sus programas que las plataformas dieron de baja los canales de sus medios digitales. Aseguran que ya están trabajando para resolverlo.







¿Qué pasó con las cuentas de Twitch? Redes sociales

Nico Occhiato de Luzu TV y Nati Jota de Olga, dos de los canales de streaming más populares del país, confirmaron que sus cuentas de Twitch fueron suspendidas. Pero el primero reveló que se bajarán completamente, mientras que la influencer contó que volverán en las próximas horas.

Occhiato fue el primero en referirse a la situación y fue tajante: no esperarán a que la plataforma levante la suspensión. "Nos bajamos directamente de Twitch", afirmó, y adelantó que ya comenzaron a transmitir sus programas en Kick, una plataforma que está ganando terreno entre los streamers.

Nico Occhiato anunció en #SeFueLarga que le bajaron la cuenta a LUZU en Twitch. Por este motivo, el canal migró su transmisión a Kick.pic.twitter.com/PP9QxCz7gj — Minuto Videos (@minutovideos) October 14, 2025

Por su parte, Nati Jota, una de las figuras principales de Olga, llevó calma a los seguidores del canal y aseguró que la situación es momentánea. Contó que el motivo de la suspensión tuvo que ver con el copyright. Pero volverán en las próximas horas.

Le suspendieron la cuenta de Twitch a @olgaenvivo



Según contó hace instantes @natijota en #SeríaIncreíble, fue "por copyright" y adelantó que el jueves regresarán a la plataforma.



pic.twitter.com/gnuQqR0KSR — mirostream.com (@mirostream) October 15, 2025