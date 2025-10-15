Nico Occhiato y Nati Jota anunciaron que le suspendieron las cuentas de Luzu TV y Olga

Nico Occhiato de Luzu TV y Nati Jota de Olga, dos de los canales de streaming más populares del país, confirmaron que sus cuentas de Twitch fueron suspendidas. Pero el primero reveló que se bajarán completamente, mientras que la influencer contó que volverán en las próximas horas.
Occhiato fue el primero en referirse a la situación y fue tajante: no esperarán a que la plataforma levante la suspensión. "Nos bajamos directamente de Twitch", afirmó, y adelantó que ya comenzaron a transmitir sus programas en Kick, una plataforma que está ganando terreno entre los streamers.
Por su parte, Nati Jota, una de las figuras principales de Olga, llevó calma a los seguidores del canal y aseguró que la situación es momentánea. Contó que el motivo de la suspensión tuvo que ver con el copyright. Pero volverán en las próximas horas.
“Nos están rompiendo la transmisión a todos", agregó Jota. Hasta el momento, no contaron más los motivos específicos detrás de la suspensión de ambas cuentas. Todo tendría que ver con un cambio en la plataforma, particularmente en las reglas.