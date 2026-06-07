7 de junio de 2026 Inicio
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Mario Breuer, el hombre que supo llevar a buen puerto cada antojo artístico de Los Redondos

Es ingeniero de grabación y productor discográfico. Artífice del sonido de muchos discos que, con los años, enamoraron, emocionaron y se convirtieron en la banda de sonido de la vida de millones de argentinos. Supo entender la locura de Charly, capturar la energía arrolladora de Sumo y encontrarle la forma a cada antojo artístico de los Redondos. Esta es la historia de un arquitecto del rock.

Sebastián García
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Sebastián García

Mario Breuer, ingeniero de grabación y productor discográfico con una trayectoria de casi 45 años.

A finales de la década del ’70, Mario Breuer viajó a Los Ángeles a estudiar ingeniería de grabación y producción discográfica en la Universidad de California (UCLA). Cuando volvió, el país ya era otro. La dictadura se estaba agotando. Soplaban vientos de cambio.

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La prohibición de difundir música en inglés que estableció Comité Federal de Radiodifusión (Comfer) a partir de la guerra de Malvinas le ocasionó un enorme bache a las radios, que no tenían cómo llenar 24 horas de programación con canciones en castellano. Fue entonces que las compañías discográficas se lanzaron a reclutar nuevos artistas. Y el rock argentino, que venía agitando de manera subterránea desde hacía tiempo, finalmente eclosionó.

Breuer estuvo ahí, en el momento justo y en el lugar indicado, sentado frente a la consola, listo para imprimirle el sello característico al rock argentino de la década del '80.

breuer consola

"Creo que el rock hubiera explotado de todas maneras, más allá de Malvinas. Porque no fue algo que le pasó solo a la Argentina. Le pasó al mundo. ¿Y por qué en Argentina pegó tan fuerte y tan rápido? ¡Porque somos rockeros! Ya hacía más de diez años que veníamos rockeando", reflexionó el ingeniero, en diálogo con C5N.com.

Entre 1982 y 1984, Breuer grabó discos de Celeste Carballo, Fito Páez, Los Abuelos de la Nada, Los Twist, Miguel Mateos – ZAS, Andrés Calamaro y Viuda e Hijas de Roque Enroll, entre otros. Más adelante llegaron Sumo, Charly García, Los Fabulosos Cadillacs, Los Enanitos Verdes, Los Pericos, Don Cornelio y la Zona… En el ambiente del rock comenzó a hablarse del "sonido Breuer". Los tambores eran su marca registrada. Eso motivó que, ya en la década del ’90, varios artistas consagrados fueran a buscarlo. Por ejemplo, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota o Luis Alberto Spinetta.

breuer charly calamaro indio

"Siempre traté de buscar el sonido de la banda, su característica, lo que la diferencia del resto, lo que la hace única. Y tratar de que eso se note. Entonces se empezó a hablar del ‘sonido Breuer’. Yo renegaba mucho de eso, pero lo cierto es que viene de las decisiones propias. Soy yo el que decide mover tal o cual perilla, y en qué momento dejar de subir o dejar de bajar. Yo lo llamo huella sonora: yo mezclo como a mí me gusta", sostuvo el artífice del sonido de Parte de la religión, Vasos y besos, Llegando los monos y tantos otros discos que, con los años, enamoraron, emocionaron y se convirtieron en la banda de sonido de la vida de millones de argentinos.

Durante su etapa con Los Redondos, Breuer supo encontrarle la forma a cada antojo artístico del Indio Solari y Skay Beilinson. Fue quien definió el sonido de La mosca y la sopa (1991), Lobo suelto, cordero atado (1993), Luzbelito (1996), Último bondi a Finisterre (1998) y Momo sampler (2000). Fue, también, testigo de aquella discusión que decretó el final de Patricio Rey, en Nueva York, durante la mezcla del último disco.

skay indio estudio

"Ni Skay ni el Indio venían al estudio, supongo que no querían generar resquemores. Entonces escuchaban las mezclas a la noche en el departamento y nos pedían cambios. Se hicieron muy largas las sesiones. Hubo situaciones muy incómodas. Y se separaron cuando terminamos el disco. El mismo día que mezclamos el último tema, a la noche, fue la reunión de ellos en la que se produjo la capitulación", reveló el ingeniero.

En sus casi 45 años de carrera, Breuer grabó más de 4.500 discos y trabajó con más de 2.500 artistas. El 21 de mayo pasado cumplió 70 años y está más vigente que nunca. ¿Cuál es el secreto? Seguir disfrutando de su profesión: "Me gusta que las producciones sean divertidas, que la pasemos bien. Si no la pasamos bien mientras estamos produciendo un disco, la gente tampoco la va a pasar bien".

10 discos de rock argentino grabados por Mario Breuer

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