Murió Chunchuna Villafañe: la desgarradora despedida de su hija, Juana Molina

La hija de la actriz, que falleció este jueves a los 95 años, le dedicó unas palabras llenas de significado a través de su cuenta de Instagram. "Era algo que esperaba y temía, sucedió esta madrugada en un cocktail de sensaciones", escribió.

"Chunchuna" Villafañe, reconocida actriz y exmodelo, murió este jueves tras una carrera llena de éxitos en la pantalla grande. La noticia fue confirmada por su hija, Juana Molina, a través de una publicación en la redes sociales.

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La hija de la artista subió una extensa carta despidiendo a la actriz de renombre, "Queridos amigos, murió mi querida mamita", y continuó, "era algo que esperaba y temía, sucedió esta madrugada en un cocktail de sensaciones", escribió.

Juana aprovechó para describir cómo se siente la ausencia física de su madre en un día tan doloroso como hoy, “ cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa.

Embed - Juana Molina on Instagram: "queridos amigos murió mi querida mamita. era algo que esperaba y temía. sucedió esta madrugada. es un cocktail de sensaciones. cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. esa ausencia inmensa. ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. no sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho. creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos. así que, con mucha tristeza, quiero avisarles que mañana no voy a poder hacer el show en @xlrcluboficial, san miguel. hasta hace unos minutos pensé en hacerlo igual, pero luego me pareció que iba a ser una epopeya que no puedo protagonizar. estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. pasará, sanará "

Juana aprovechó para describir cómo se siente la ausencia física de su madre en un día tan doloroso como hoy, “cuando volví a su casa y vi su cama vacía me di cuenta de que la voy a extrañar mucho. Esa ausencia inmensa.

La conexión entre Juana y su madre

Y continuó definiendo como era estar día a día junto a Elba, “ir a su casa a conversar era algo que hacía muy a menudo y sería incapaz de recordar alguna de esas conversaciones que duraban horas. No sé de qué hablábamos, pero hablábamos mucho", y finalizó, "creo que ahora quiero estar con mi hijita bien juntitas las dos".

En este sentido, cerró su mensaje de amor agradeciendo los años que estuvieron juntas, compartiendo la misma pasión por lo artístico, "Estoy siempre agradecida por su apoyo y amor. Pasará, sanará", escribió.

La publicación se llenó de mensajes de apoyo para Juana, y otros de despedida para Chunchuna."Un gran abrazo, Juana. Inolvidable Chunchuna", "Gran actriz, beso al cielo", entre otros.