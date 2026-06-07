7 de junio de 2026 Inicio
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Pablo Grillo dijo presente en el velorio del Indio Solari

El fotógrafo herido por la Gendarmería durante un operativo represivo frente al Congreso en la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025, estuvo tomando imágenes de la despedida de miles de fans al Míster en Villa Domínico.

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El fotoperiodista Pablo Grillo estuvo presente en el velorio del Indio Solari.

El fotoperiodista Pablo Grillo estuvo presente en el velorio del Indio Solari.

Con la cámara en mano y en el Día del Periodista, Pablo Grillo se hizo presente en el funeral del Indio Solari, realizado en el Polideportivo José María Gatica de Villa Domínico. El fotógrafo, herido por la Gendarmería durante el operativo represivo frente al Congreso en la marcha de jubilados del 12 de marzo de 2025, volvió a ponerse detrás del lente para registrar una despedida cargada de tristeza.

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En abril de 2025, Carlos Alberto Solari le envió un mensaje de WhatsApp en apoyo al fotoperiodista tras la brutal agresión que sufrió por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno de Javier Milei. El exlíder de Los Redonditos de Ricota lo calificó como un "símbolo de la represión". "Te tocó ser el símbolo de la represión y la barbarie que se vive en la Argentina" y le deseó una pronta recuperación.

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La jornada estuvo atravesada por interminables filas de fanáticos que se acercaron para despedir al Míster, en un clima de profunda conmoción y homenaje colectivo. “No sentirse tan solos”, expresó uno de los huérfanos del Indio en un móvil de C5N, sintetizando el sentimiento compartido por miles de personas que acudieron a darle el último adiós a quien, de una u otra manera, marcó sus vidas.

Pablo Grillo fue brutalmente herido en la cabeza por un proyectil de gas lacrimógeno disparado por la Gendarmería mientras cubría una protesta de jubilados frente al Congreso en marzo de 2025. Después de una larga internación y varias cirugías, se recuperó y de a poco comenzó a volver a trabajar con su cámara en la calle y estuvo presente este domingo en el último adiós al Indio Solari.

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