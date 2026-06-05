Murió el Indio Solari: la reacción en vivo de Mario Pergolini

El conductor se encontraba al aire en su programa de radio, No preguntes por Rusia, cuando se dio a conocer la noticia. Fue uno de los últimos en entrevistarlo y mantenían una estrecha relación.

"Varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari. Tremendo" . Así, en shock, Mario Pergolini se enteró en pleno programa en Vorterix, No preguntes por Rusia, sobre la muerte del histórico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y leyenda del rock nacional.

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"Primero, impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con Los Redondos. Estoy asombradísimo. Qué loco, no lo tenía tan... Me impacta la noticia. Es inesperado" , expresó el conductor, quien se encontraba en vivo con Gonzalo Bonadeo hablando del Mundial que comenzará la próxima semana en Estados Unidos.

Pergolini y Solari mantenían una estrecha relación luego de la publicación de Tsunami: un océano de gente, el documental que el medio que comanda el ex-CQC había publicado sobre los históricos recitales de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tandil en 2016. La entrevista, mano a mano, fue la primera aparición del músico en varios años y se publicó en abril de 2017. En aquel show, había revelado públicamente que sufría Parkinson.

"La decrepitud son esos 30 años que nos ha dado la ciencia. El ser humano tiene estos 30 años a costa de una cosa espantosa. La decrepitud no es una sobrevida agradable", le había revelado, horas antes de que lo hiciera vox populi antes del inicio del recital.

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Qué dice el parte oficial de la Policía sobre la muerte del Indio Solari

Carlos Alberto Solari murió este viernes a los 77 años, luego de padecer la enfermedad de Parkinson desde 2016. El fallecimiento del icónico artista se produjo en las primeras horas del día en su casa de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó.

"Averiguación causales muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identificado popularmente como Indio Solari", indicó el parte oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

En tal sentido, el documento de la fuerza de seguridad bonaerense remarcó que el artista "padecía mal de Párkinson". A partir de esta información, el "UFI 2 Ituzaingó dispone actuaciones. Nada indica o señala otra causa de muerte".