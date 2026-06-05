5 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Murió el Indio Solari: la reacción en vivo de Mario Pergolini

El conductor se encontraba al aire en su programa de radio, No preguntes por Rusia, cuando se dio a conocer la noticia. Fue uno de los últimos en entrevistarlo y mantenían una estrecha relación.

Por
La foto que Mario Pergolini mostró en vivo junto al Indio Solari.

La foto que Mario Pergolini mostró en vivo junto al Indio Solari.

Vorterix

"Varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari. Tremendo". Así, en shock, Mario Pergolini se enteró en pleno programa en Vorterix, No preguntes por Rusia, sobre la muerte del histórico cantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y leyenda del rock nacional.

El dirigente político durante una visita al cantante.
Te puede interesar:

La despedida de Aníbal Fernández al Indio: "Es un día muy triste para los que somos del palo"

"Primero, impactado. Segundo, el programa de hoy empezó con Los Redondos. Estoy asombradísimo. Qué loco, no lo tenía tan... Me impacta la noticia. Es inesperado", expresó el conductor, quien se encontraba en vivo con Gonzalo Bonadeo hablando del Mundial que comenzará la próxima semana en Estados Unidos.

Pergolini y Solari mantenían una estrecha relación luego de la publicación de Tsunami: un océano de gente, el documental que el medio que comanda el ex-CQC había publicado sobre los históricos recitales de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Tandil en 2016. La entrevista, mano a mano, fue la primera aparición del músico en varios años y se publicó en abril de 2017. En aquel show, había revelado públicamente que sufría Parkinson.

"La decrepitud son esos 30 años que nos ha dado la ciencia. El ser humano tiene estos 30 años a costa de una cosa espantosa. La decrepitud no es una sobrevida agradable", le había revelado, horas antes de que lo hiciera vox populi antes del inicio del recital.

Embed - El DÍA QUE el INDIO SOLARI contó que TIENE PARKINSON. EMOTIVA ENTREVISTA! #indiosolari #losredondos

Qué dice el parte oficial de la Policía sobre la muerte del Indio Solari

Carlos Alberto Solari murió este viernes a los 77 años, luego de padecer la enfermedad de Parkinson desde 2016. El fallecimiento del icónico artista se produjo en las primeras horas del día en su casa de Parque Leloir, en la localidad de Ituzaingó.

"Averiguación causales muerte, persona mediática quien fuera en vida cantante banda musical Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, identificado popularmente como Indio Solari", indicó el parte oficial de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

En tal sentido, el documento de la fuerza de seguridad bonaerense remarcó que el artista "padecía mal de Párkinson". A partir de esta información, el "UFI 2 Ituzaingó dispone actuaciones. Nada indica o señala otra causa de muerte".

Noticias relacionadas

El Indio Solari, durante la entrevista con Mario Pergolini en Tsunami: un oceáno de gente.
play

El día que el Indio Solari reveló que sufría Parkinson

El adiós al Indio Solari: distintos artistas lo despidieron con emotivos mensajes

Los emotivos mensajes de los artistas para despedir al Indio Solari

las frases del indio que ayudaron a construir una leyenda del rock argentino

Las frases del Indio que ayudaron a construir una leyenda del rock argentino

Juana Molina y una emotiva despedida a su mamá

Murió Chunchuna Villafañe: la desgarradora despedida de su hija, Juana Molina

Chunchuna Villafañe y una larga trayectoria en el espectaculo.

Chunchuna Villafañe, una vida dedicada al cine: una por una, todas las películas en las que actuó

una colada en gran hermano: quien es alejandra majluf, la reconocida actriz de la decada del 90 que entro a la casa

Una "colada" en Gran Hermano: quién es Alejandra Majluf, la reconocida actriz de la década del 90 que entró a la casa

Rating Cero

Su trayectoria giró en torno a  tres proyectos que reflejaron distintas etapas de su evolución.

El origen del Indio Solari en la música y las bandas que integró

El vocalista de Los Redondos sufría una afección de salud desde hace unos meses.

Qué es la lipotimia, el problema de salud que sufrió el Indio Solari a principios del 2026

El fanatismo por Boca y por el futbol de la leyenda del rock argentino.

El Indio Solari y una pasión inmensa por el fútbol: de qué equipo era hincha

El dirigente político durante una visita al cantante.

La despedida de Aníbal Fernández al Indio: "Es un día muy triste para los que somos del palo"

La Fiscalía indicó que el Indio fue encontrado por su cuidadora.

Qué dice el comunicado de la Fiscalía sobre la muerte del Indio Solari

La enfermedad fue condicionando su vida cotidiana de manera progresiva. 

De qué murió el Indio Solari: así fue el desarrollo de su enfermedad

últimas noticias

El Indio Solari falleció a los 77 años.

"Lloremos como corresponde": el comunicado oficial sobre la muerte del Indio Solari

Hace 7 minutos
Su trayectoria giró en torno a  tres proyectos que reflejaron distintas etapas de su evolución.

El origen del Indio Solari en la música y las bandas que integró

Hace 16 minutos
El vocalista de Los Redondos sufría una afección de salud desde hace unos meses.

Qué es la lipotimia, el problema de salud que sufrió el Indio Solari a principios del 2026

Hace 19 minutos
El fanatismo por Boca y por el futbol de la leyenda del rock argentino.

El Indio Solari y una pasión inmensa por el fútbol: de qué equipo era hincha

Hace 23 minutos
play
El Indio Solari, en los 80, fotografíado por Andy Cherniavsky.

Aquel Indio de los años 80, entre la lucha por la independencia y la "traición" de tocar en Obras

Hace 34 minutos