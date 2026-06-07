7 de junio de 2026 Inicio
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Nueve heridos tras un tiroteo masivo en Kansas, la ciudad donde concentra la Selección argentina

El ataque ocurrió en la madrugada del domingo en la zona sur de la ciudad y se desató a unos 15 kilómetros de distancia del hotel donde se hospeda la albiceleste y a pocas calles de la concentración de Inglaterra.

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Encontraron alrededor de 65 disparos en la escena.

Encontraron alrededor de 65 disparos en la escena.

Un tiroteo masivo dejó un saldo de nueve personas heridas durante la madrugada de este domingo en la zona sur de la ciudad de Kansas, Estados Unidos. El violento episodio causó alarma generalizada debido a que la localidad es la sede de concentración de la Selección argentina de fútbol, a solo cinco días del comienzo de la Copa del Mundo.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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El Departamento de Policía de Kansas City recibió una alerta por detonaciones de armas de fuego alrededor de las 4 de la madrugada en la cuadra 7900 de la calle Troost. Al arribar al lugar de los hechos, las patrullas policiales constataron la huida de una multitud de ciudadanos y hallaron de inmediato a tres mujeres con impactos de bala.

Con el correr de los minutos, los efectores de salud confirmaron el traslado de otros seis lesionados hacia diversos centros asistenciales cercanos. En total, las autoridades sanitarias atendieron a nueve personas adultas, quienes se encuentran fuera de peligro tras una balacera que incluyó alrededor de 65 disparos en la escena.

Las fuerzas de seguridad locales y los reportes oficiales llevaron tranquilidad respecto a la delegación que lidera Lionel Scaloni. El búnker de la Albiceleste, donde descansa Lionel Messi junto con el resto del plantel, se sitúa lejos del lugar del altercado, por lo que el peligro no afectó en ningún momento al predio deportivo.

El impacto de los proyectiles conmovió a los residentes del sector de la calle Troost, quienes despertaron bajo una situación de pánico absoluto. Una vecina del barrio, Kate Fowler, relató a los medios de comunicación locales que halló un orificio en la ventana de su propia vivienda y un casquillo sobre el suelo de su hogar.

Hasta el momento, el departamento de policía local no reportó personas detenidas ni sospechosos bajo custodia vinculados con el ataque masivo.

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