Alpine solicitó la revisión de las penalizaciones a Pierre Gasly y Franco Colapinto: qué resultado cambiaría

El asesor ejecutivo de la escudería francesa confirmó que pidieron a la Federación Internacional del Automovilismo el Derecho a Revisión porque los castigos "afectaron al menos a cuatro equipos". Cómo afecta al piloto argentino.

Tras un domingo lleno de polémica en la pista del Gran Premio de Mónaco , el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore , confirmó que le pidió a la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) que revise las penalizaciones que se aplicaron sobre Pierre Gasly , que había cruzado tercero la línea de llegada pero las sanciones lo dejaron séptimo, y Franco Colapinto , que había quedado anteúltimo.

Franco Colapinto cruzó a Williams y se quejó de las penalizaciones en Mónaco: "Un desastre"

"Tras una gran salida de Pierre que nos colocó en séptima posición, la carrera se presentaba prometedora. A pesar de la excelente reanudación tras la bandera roja y de que Pierre terminara tercero, vimos cómo el resultado se veía anulado por dos penalizaciones con las que no estamos de acuerdo en absoluto ", apuntó Briatore minutos después de la carrera.

El directivo señaló que las penalizaciones "afectaron al menos a cuatro equipos, lo que justifica una revisión" . " Por ello, hemos solicitado el Derecho de Revisión a la FIA", confirmó. La penalidad aplicada fue de cinco segundos por exceder la velocidad en boxes y alcanzó a George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin Racing) y los dos pilotos de Alpine.

Sin embargo, Gasly recibió una doble penalización por exceder en 0,1 km/h y otra por 0,4 km/h. Como Alpine tardó en comunicarle las penalizaciones, cuando el piloto galo cruzó la línea de llegada festejó su tercer puesto para perderlo en segundos.

"Cuando tres o cuatro equipos son sancionados por exceso de velocidad... Espero que esto les sirva de lección y se den cuenta de que deben revisar qué está pasando exactamente, porque simplemente no está bien", cuestionó Gasly luego de la carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alpineclub_esp/status/2063651685646397495?s=20&partner=&hide_thread=false Tengo el corazón hecho pedazos. Pierre Gasly celebró su podio durante toda la vuelta, pero en Alpine no se lo dijeron. pic.twitter.com/XEQZ1Gnl7x — Alpine Club (@alpineclub_esp) June 7, 2026

El Derecho a Revisión permite que la FIA y la escudería comparen los datos que tienen a disposición para defender sus posturas y, eventualmente, determinar si las penalizaciones fueron justas o no.

Cómo beneficiaría a Franco Colapinto la revisión de las sanciones

Cabe aclarar que en el comunicado de Alpine si bien Briatore no menciona expresamente a Colapinto, al mencionar "la revisión a la FIA" por las sanciones, se entiende que el pedido a la entidad rectora es que también revea lo cinco segundos que recibió el argentino. Si le restan ese tiempo podría avanzar un lugar y dejaría atrás a Nico Hülkenberg (Audi), quedando décimo cuarto.