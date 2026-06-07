7 de junio de 2026 Inicio
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Alpine solicitó la revisión de las penalizaciones a Pierre Gasly y Franco Colapinto: qué resultado cambiaría

El asesor ejecutivo de la escudería francesa confirmó que pidieron a la Federación Internacional del Automovilismo el Derecho a Revisión porque los castigos "afectaron al menos a cuatro equipos". Cómo afecta al piloto argentino.

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Flavio Briatore abrazando a Franco Colapinto.

Flavio Briatore abrazando a Franco Colapinto.

@AlpineF1Team

Tras un domingo lleno de polémica en la pista del Gran Premio de Mónaco, el asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, confirmó que le pidió a la Federación Internacional del Automovilismo (FIA) que revise las penalizaciones que se aplicaron sobre Pierre Gasly, que había cruzado tercero la línea de llegada pero las sanciones lo dejaron séptimo, y Franco Colapinto, que había quedado anteúltimo.

Colapinto tuvo una amarga experiencia en Mónaco. 
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"Tras una gran salida de Pierre que nos colocó en séptima posición, la carrera se presentaba prometedora. A pesar de la excelente reanudación tras la bandera roja y de que Pierre terminara tercero, vimos cómo el resultado se veía anulado por dos penalizaciones con las que no estamos de acuerdo en absoluto", apuntó Briatore minutos después de la carrera.

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El directivo señaló que las penalizaciones "afectaron al menos a cuatro equipos, lo que justifica una revisión". " Por ello, hemos solicitado el Derecho de Revisión a la FIA", confirmó. La penalidad aplicada fue de cinco segundos por exceder la velocidad en boxes y alcanzó a George Russell (Mercedes), Lewis Hamilton (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin Racing) y los dos pilotos de Alpine.

Sin embargo, Gasly recibió una doble penalización por exceder en 0,1 km/h y otra por 0,4 km/h. Como Alpine tardó en comunicarle las penalizaciones, cuando el piloto galo cruzó la línea de llegada festejó su tercer puesto para perderlo en segundos.

"Cuando tres o cuatro equipos son sancionados por exceso de velocidad... Espero que esto les sirva de lección y se den cuenta de que deben revisar qué está pasando exactamente, porque simplemente no está bien", cuestionó Gasly luego de la carrera.

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El Derecho a Revisión permite que la FIA y la escudería comparen los datos que tienen a disposición para defender sus posturas y, eventualmente, determinar si las penalizaciones fueron justas o no.

Cómo beneficiaría a Franco Colapinto la revisión de las sanciones

Cabe aclarar que en el comunicado de Alpine si bien Briatore no menciona expresamente a Colapinto, al mencionar "la revisión a la FIA" por las sanciones, se entiende que el pedido a la entidad rectora es que también revea lo cinco segundos que recibió el argentino. Si le restan ese tiempo podría avanzar un lugar y dejaría atrás a Nico Hülkenberg (Audi), quedando décimo cuarto.

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