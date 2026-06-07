Último adiós al Indio Solari, en vivo: cientos de personas hacen largas filas para despedir al ídolo

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Histórico: el primer show de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia tras la muerte del Indio Solari

La presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia del sábado por la noche adquirió un significado especial tras conocerse la muerte de Carlos "Indio" Solari. El recital, que ya estaba programado desde hacía tiempo, terminó convirtiéndose en un homenaje espontáneo y multitudinario al artista que marcó a varias generaciones de seguidores del rock nacional.

Ante un Predio Ferial colmado, la banda salió a escena en un clima atravesado por la emoción. Desde los primeros acordes, los fanáticos expresaron su dolor y su admiración por el músico con cánticos, aplausos y lágrimas, en una noche que mezcló la tristeza por la pérdida con la celebración de un legado artístico incomparable.

El repertorio, integrado por más de treinta canciones, recorrió tanto la etapa solista del Indio como los clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A lo largo del show, las interpretaciones estuvieron a cargo de distintos integrantes del grupo, entre ellos los guitarristas Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, el tecladista Pablo Sbaraglia y las cantantes Déborah Dixon y Luciana Palacios, quienes aportaron momentos de gran intensidad emotiva.

La banda, creada por el propio Solari, sostuvo un concierto cargado de simbolismo y transformó cada canción en una despedida colectiva. Además, el espectáculo fue transmitido en vivo y de manera gratuita a través de YouTube, donde más de 180 mil personas siguieron el homenaje desde distintos puntos del país y del exterior.