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Último adiós al Indio Solari, en vivo: cientos de personas hacen largas filas para despedir al ídolo

Desde la tarde del sábado comenzaron a llegar seguidores de todo el país y los organizadores estiman que cerca de un millón de personas pasarán por el predio para despedirse del ídolo.

- 7 de junio 2026 - 07:44
Último adiós al Indio Solari, en vivo: cientos de personas hacen largas filas para despedir al ídolo

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Antes de la apertura oficial del velorio de Carlos "Indio" Solari, prevista para las 11 de este domingo, miles de seguidores ya se encontraban concentrados en las inmediaciones del Parque Los Derechos del Trabajador, en Villa Domínico, Avellaneda, donde se desarrollará la despedida pública del artista.

Desde la tarde del sábado, cuando se confirmó el lugar elegido para el homenaje, comenzaron a llegar fanáticos provenientes de distintos puntos del país. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana las filas crecieron de manera constante, mientras continuaban arribando micros desde diversas provincias para participar del último adiós al cantante.

La expectativa es enorme. Los organizadores calculan que cerca de un millón de personas podrían acercarse al predio a lo largo de la jornada, en una convocatoria que promete convertirse en una de las más multitudinarias de la historia cultural argentina.

La confirmación del lugar llegó a través de un comunicado difundido por la familia del músico. "La despedida al Indio va a ser el domingo 7 de junio, en el Polideportivo Gatica, sobre avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores (Villa Domínico, Avellaneda), a partir de las 11 y hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", señalaron.

El texto también informó que el cuerpo del artista estará presente y pidió que la ceremonia se desarrolle en un marco de respeto y convivencia. "Serán jornadas en las que primará el respeto: por él, por sus afectos, y por todos nosotros. No será el momento de sacar afuera la rabia, ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo; de estrechar los lazos entre nosotros, redondos, fundamentalistas y marsupiales, cuidándonos como él nos lo pidió siempre", expresó la familia.

Además, convocó a los seguidores a vivir la despedida como un encuentro colectivo atravesado por la música y el recuerdo. "Caminaremos y seremos pacientes, mientras compartimos canciones, hasta llegar a su encuentro y expresarle lo que nos inspiró", agregaron.

La movilización hacia Avellaneda se suma a las múltiples manifestaciones espontáneas que se registraron desde el viernes, cuando se conoció la muerte del músico. Durante las últimas horas hubo concentraciones y homenajes en distintas ciudades del país, con especial repercusión en Plaza de Mayo y el Obelisco, donde cientos de personas se reunieron para cantar sus canciones y recordar su legado.

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La llegada de los fanáticos a Villa Dominico

Desde la tarde del sábado miles de fanáticos se fueron concentrando en las inmediaciones de los ingresos añ Parque Los Derechos del Trabajador de Villa Domínico, en Avellaneda, para despedir a uno de los máximos ídolos del rock nacional.

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Incidentes en el Obelisco: hubo enfrentamientos entre fanáticos del Indio Solari y la Policía

La muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años generó una enorme conmoción y una multitudinaria muestra de afecto por parte de sus seguidores. En ese contexto, un homenaje espontáneo en el Obelisco terminó en incidentes cuando la Policía de la Ciudad intentó desalojar a vendedores ambulantes, en un operativo que dejó al menos ocho detenidos y varios efectivos heridos.

La convocatoria había sido organizada por fanáticos para recordar al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Pero cerca de las 17, mientras cientos de personas se reunían en Plaza de la República, se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y policías, que respondieron con un operativo de control y un camión hidrante. Tras los disturbios, la Policía mantuvo un fuerte despliegue de seguridad en el Obelisco para evitar nuevas concentraciones.

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Histórico: el primer show de Los Fundamentalistas en Comodoro Rivadavia tras la muerte del Indio Solari

La presentación de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia del sábado por la noche adquirió un significado especial tras conocerse la muerte de Carlos "Indio" Solari. El recital, que ya estaba programado desde hacía tiempo, terminó convirtiéndose en un homenaje espontáneo y multitudinario al artista que marcó a varias generaciones de seguidores del rock nacional.

Ante un Predio Ferial colmado, la banda salió a escena en un clima atravesado por la emoción. Desde los primeros acordes, los fanáticos expresaron su dolor y su admiración por el músico con cánticos, aplausos y lágrimas, en una noche que mezcló la tristeza por la pérdida con la celebración de un legado artístico incomparable.

El repertorio, integrado por más de treinta canciones, recorrió tanto la etapa solista del Indio como los clásicos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. A lo largo del show, las interpretaciones estuvieron a cargo de distintos integrantes del grupo, entre ellos los guitarristas Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, el tecladista Pablo Sbaraglia y las cantantes Déborah Dixon y Luciana Palacios, quienes aportaron momentos de gran intensidad emotiva.

La banda, creada por el propio Solari, sostuvo un concierto cargado de simbolismo y transformó cada canción en una despedida colectiva. Además, el espectáculo fue transmitido en vivo y de manera gratuita a través de YouTube, donde más de 180 mil personas siguieron el homenaje desde distintos puntos del país y del exterior.

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Miles de personas esperan para despedir al ídolo

Desde la confirmación de la locación para el velatorio, cientos de personas comenzaron a concentrarse desde el sábado en las inmediaciones del ingreso del Parque de los Trabajadores a la espera de la apertura de los accesos para despedir al ídolo del rock nacional.

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